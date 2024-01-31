Xbox, ay takvimi yeni yılına özel bir kampanya başlattı. Ay ortasına kadar devam edecek kampanyada birçok popüler oyunda ciddi indirimler var.

Yılın farklı dönemlerinde Xbox, ay takvimi yeni yılına özel yepyeni bir indirim kampanyasıyla karşımıza çıktı. Kampanya kapsamında, 700’den fazla popüler Xbox oyunu %90’a varan indirimlerle satın alınabiliyor. Yani oyun fiyatlarının sürekli arttığı şu dönemde kaçırmamanız gereken bir fırsat. İndirimler, şubat ayının ortasına kadar devam edecek. Fiyatı düşen bazı popüler oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz. Xbox Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi kampanyasında fiyatı düşen oyunlar Oyun Normal Fiyatı İndirimli fiyatı Red Dead Redemption 2 (Xbox) 460 TL 154,77 TL (%67) Remnant II (Xbox / PC) 475 TL 285 TL (%40) Hogwarts Legacy (Xbox) 899 TL 539,40 TL (%40) Alan Wake 2 (Xbox) 1.099 TL 879,20 TL (%20) Forza Horizon 5 (Xbox / PC) 999 TL 499,50 TL (%50) Forza Horizon 4 (Xbox / PC) 999 TL 329,67 TL (%67) Gotham Knights (Xbox / PC) 899 TL 179,80 TL (%80) Sea of Thieves (Xbox / PC) 669 TL 334,50 TL (%50) Back 4 Blood (Xbox / PC) 599 TL 89,85 TL (%85) Assassin's Creed Origins (Xbox) 600 TL 90 TL (%85) Avatar: Frontiers of Pandora (Xbox) 1.450 TL 971,50 TL (%32) Call of Duty: Black Ops Cold War (Xbox) 599 TL 197,67 TL (%67) Control (Xbox) 170 TL 42,50 TL (%75) Diablo IV (Xbox) 1.419 TL 851,40 TL (%40) Star Wars Jedi: Survivor (Xbox) 1.399 TL 699,99 TL (%50) Resident Evil 2 (Xbox / PC) 800 TL 200 TL (%75) Gears 5 (Xbox / PC) 675 TL 168,75 (%75) Cyberpunk 2077 (Xbox) 799 TL 399,50 TL (%50) Need for Speed Unbound (Xbox) 1.399 TL 279,99 TL (%80) Armored Core VI: Fires of Rubicon 1.049 TL 734,30 TL (%30) İndirimdeki tüm oyunlara göz atmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. İLGİLİ HABER Xbox Uygulamasına Dokunmatik Kontroller Geliyor: Oyun Oynamak İçin Telefona Kontrolcü Bağlamaya Gerek Kalmayacak! Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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