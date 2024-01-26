Microsoft'un yakında Xbox uygulamasına kullanıcıları çok sevindirecek dokunmatik kontrol özelliği getireceği ortaya çıktı. Artık konsoldaki oyunları telefondan oynarken ek kontrolcü bağlamaya gerek kalmayacak.

Android ve iOS’te bulunan Xbox uygulaması, konsol kotnrolü ve uzaktan oynama gibi işlevler sunabiliyordu. Ancak direkt telefon üzerinden oyun oynamanıza olanak tanıyan uzaktan oynama için cihaza bir kontrolcü bağlamanız gerekliydi. Yani direkt telefon ekranından kontrol sağlayamıyordunuz.

Bugün Microsoft’un artık buna son vererek kullanıcıların istediği özelliği getirebileceği ortaya çıktı. Xbox uygulamasının son beta sürümüne göre şirket, telefon üzerine eklenecek dokunmatik kontrollerle oyunları oynamamıza izin verecek. Bu özelliğin hâlihazırda PlayStation’da “Remote Play”, yani “Uzaktan Oynatma” olarak yer aldığını belirtelim.

Xbox uygulamasına eklenecek dokunmatik kontroller böyle gözüküyor:

Tom Warren / The Verge

Özellik, Xbox uygulamasının hem iOS hem de Android sürümlerinde test ediliyor. Ekrandaki dokunmatik kontroller, bulut hizmeti Xbox Cloud Gaming’in benzeri olacak. Bu hizmet Türkiye’de bulunmadığı için nasıl göründüğünü bilmiyor olabilirsiniz. The Verge tarafından alınan yukarıdaki ekran görüntüsünden kontrolleri görmeniz mümkün..

Bu sistem, telefonunuzun ekranından Xbox arayüzünde gezmenizi sağlıyor. Aynı zamanda konsolunuzdan oyunları aktararak telefonunuzdan Xbox’ınızdaki oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu da oyun kumandası bağlama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Tabii ki kontrolcüyle olduğu kadar iyi bir deneyim olmayacaktır ancak deneyenler, dokunmatik kontrollerin şaşırtıcı derecede iyi olduğunun altını çiziyor.

Dokunmatik kontrollere sahip Xbox uygulaması şu anda test aşamasında. Ne zaman sunulacağı konusunda bir bilgi yok ancak yakın bir zamanda geleceğini tahmin edebiliriz.

Yakın zamanda duyurulan Xbox oyunlarına göz atmak isterseniz.