Microsoft, bellek ve depolama krizi nedeniyle Xbox Series S ve X konsollarına devasa bir zam geleceğini açıkladı.

Yapay zekâ nedeniyle artan talep, teknoloji dünyasında devasa bir RAM krizine neden olmuştu. Bu yüzden de geçen yılın sonlarından beri bir RAM kıtlığı ve RAM fiyatlarında uçuş ile karşı karşıyaydık. Yaşanan kriz, aklınıza gelebilecek çoğu cihaza zam gelmesine de neden olmuştu. Örneğin Apple, dün Mac, iPad ve ev ürünlerine son yılların en büyük zammını yaptı.

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Maalesef dün zam yapacağını açıklayan tek firma Apple değildi. Maalesef Microsoft, bellek krizi nedeniyle Xbox konsollarının fiyatlarına da bir kez daha zam geleceğini açıkladı. 1 Ağustos itibarıyla uygulanacak bu zamlar, Xbox Series S ve X’i iyice pahalı hâle getiriyor.

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Xbox’a gelecek zammın ardından oluşacak fiyatlar

Konsol Eski fiyatı Yeni fiyatı Xbox Series S 512 GB 399 dolar 499 dolar Xbox Series S 1 TB 449 dolar 599 dolar Xbox Series X 1 TB dijital sürüm 599 dolar 750 dolar Xbox Series X 1 TB diskli sürüm 649 dolar 800 dolar

Yukarıdaki listeden de görebileceğiniz üzere Xbox fiyatlarına 150 dolar seviyelerine kadar çıkan büyük zamlar geliyor. Artık üst seviye Xbox Seires X almak için 750 dolar ödemek gerekiyor. PS5’in 599 dolara bulunabildiğini belirtelim. Bu yüzden Series X artık iyice mantıksız bir konsol hâline gelecek.

Şirket, yaptığı açıklamada bu zammın nedeninin konsol bellek ve depolama birimlerindeki fiyat artışları olduğunu ifade etti. Zammın Xbox’ta 1 yıl geçmeden 2. zam olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Fiyatların Türkiye’ye de yansımasını bekliyoruz. Series S’i 25-30 bin bandında, Series X’i ise 40-45 bin bandında bulabiliyordunuz. Maalesef bu sayılar ağustos itibarıyla çok daha artacak.