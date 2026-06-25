Xbox, yakında oyunlar arka planda güncellenirken veya yüklenirken bulut yoluyla oynamaya devam etmenize imkân tanıyacak bir özellik getirecek.

Oyun oynamanın en can sıkıcı kısımlarından biri gelen güncellemelerdir. Öyle ki güncelleme nedeniyle canınız çok istese bile saatler boyunca beklemek zorunda kalabiliyorsunuz. İşte Microsoft, paylaştığı bir blog gönderisiyle tam olarak buna çözüm sunacak yepyeni özellik sunmaya başlayacağını açıkladı.

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Firmanın Xbox Insider kullanıcıları için yaptığı açıklamaya göre yakında bu kullanıcılar, güncelleme yapılırken de oyunları oynamaya devam edebilecek. Özellik en başta sadece sınırlı sayıdaki Xbox Insider kullanıcısına gelecek. Xbox Insiders, yeni oyunları, güncellemeleri ve özellikleri genel kullanıma sunulmadan önce herkesten önce deneyimlemelerine olanak tanıyan özel bir önizleme programı.

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Bulut üzerinden oynanabilecek

Firmanın aktardığına göre bu özellik, güncelleme yapıldığı sırada oyunu sorunsuz bir şekilde oynamaya devam etme imkânı sunacak. Bunun da bulut teknolojileri yoluyla mümkün olacağı belirtilmiş. Oyun arka planda güncellenirken veya yüklenirken kullanıcı direkt olarak Xbox’ın bulut hizmeti üzerinden erişime devam edebilecek. Bekleme ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak bu özellik, sadece Game Pass abonelerine sunulacak.

Özelliğin şimdilik test edildiğini belirtelim. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Öte yandan Xbox’ın bulut oyun hizmeti maalesef ülkemizde yok. Bu yüzden özellik geniş çapta çıksa bile biz kullanamayacağız.