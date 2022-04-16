Xbox Oyunlarının İçine Reklam Yerleştirileceği Açıklandı

Xbox'ın çok sayıda sevilen ücretsiz oyununa ilerleyen günlerde reklamlar yerleştirilebileceği duyuruldu. Oyunculara saç baş yoldurabilecek reklamların, en az rahatsız edici şekilde oyunların içine yerleştirilmesi planlanıyor.

İnternetin gelişen dünyasıyla birlikte, şirketlerin de reklam vermek için sosyal medya platformlarını, internet sitelerini daha sık tercih ettiği ve bunun için daha büyük bütçeler ayırmaya başladıkları bir gerçek. Durum böyleyken de gittikçe büyüyen oyun dünyası da bu reklamlardan nasibini almaya devam ediyor.

Tabii biz her ne kadar gördüğümüz bu reklamlardan sıkılmış olsak da şirketlerin en büyük satış yöntemi sosyal medya veya oyunlar üzerinden yaptıkları bu reklamlar olmaya devam ediyor. Bugün de çok sayıda oyuncunun sinirini bozabilecek yeni bir açıklama geldi ve Microsoft’un Xbox’taki ücretsiz oyunlara reklamlar yerleştirebileceği belirtildi.

Oyunlarda karşımıza reklam panoları çıkabilir

Özellikle telefondan oyun oynarken karşımıza çıkan reklamlar birçoğumuzun oldukça sinirini bozuyor. Mobil veriniz açıkken oyunda yarım saatte gelebileceğiniz seviyeye bazen 1 – 1,5 saatte reklam izleyerek gelebiliyorsunuz. Şimdiyse mobil oyunlardaki reklamlar yetmiyormuş gibi farklı platformlardan da benzer haberler gelmeye başladı. Business Insider’ın haberine göre, Microsoft ilerleyen günlerde Xbox’ın ücretsiz oyunlarına yerleştirilebilecek reklamlar üzerinde çalışmaya başladı. Bu reklamların, oyuncuların karşısına bir video ya da bir ses olarak çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Ancak bazı kaynaklara göre reklamlar yarış oyunlarında veya açık dünya oyunlarında reklam panoları olarak karşımıza çıkabilir.

Microsoft’un sözcüsü Kotaku “Her zaman oyuncular ve geliştiriciler için deneyimi iyileştirmenin yollarını aradıklarını” söylerken, reklam sistemiyle ilgili ise fazla bir açıklamada bulunmamayı tercih etti. Şirketin zaten sınırlı bir reklam alanı sattığı biliniyordu ancak yeni projeyle bunun tam bir ‘reklam’ boyutuna gelmesi ve çok daha fazla kullanıcıya ulaşması amaçlanıyor. Tabii hepimizin olduğu gibi, Microsoft’un da bu reklamların kullanıcı deneyimine olumsuz etki etmemesi için endişeleri var. Bu sebeple de reklamların, oyun keyfimizi mümkün olduğunca bölmeden ve göze batmadan oyun içerisine yerleştirilmesi planlanıyor.