Xbox Series S’in 364 GB Depolama Alanı Olduğu Öne Sürüldü

Microsoft’un yalnızca dijitali destekleyen oyun konsolu Xbox Series S'in depolama alanının 364 GB olduğu açıklandı. Bu alanı Call of Duty gibi oyunlar neredeyse tek başına dolduruyor.

Yakın zamanda hem Microsoft hem de Sony yeni konsollarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sektörün önde gelenlerinden Microsoft bu defa bir değil iki konsol birden piyasaya sürecek. Bu konsolların ikincisi, yalnızca dijitale odaklanan daha uygun fiyatlı Xbox Series S olacak.

Artık konsolların çıkışına 1 hafta gibi kısa bir süre kalmışken Xbox Series S hakkındaki fikirler de oldukça karışık. Bazı kişiler bu konsolun yeterli özelliklere sahip olacağını söylerken bazı kişiler de kafa karıştırıcı olabileceğini ifade ediyor.

Oyunlara 364 GB

Reddit kullanıcısı uspead20, sistemi bir hafta önceden almayı başardığını söylediği bir gönderi paylaştı. Delil olarak da konsolun fotoğrafını ekledi. Kullanıcının konsol hakkındaki bir iddiası ise oldukça can sıkıcı.

uspead20'ye göre Xbox Series S'in içinde bulunan 512 GB SSD diskte oyunlar ve diğer içerikler için ayrılan alan yalnızca 364 GB. Karşılaştırma yapmak açısından Sony'nin PlayStation 5 konsolunda 664 GB kullanılabilir depolama alanı olacak. Series S'in büyük kardeşi Xbox Series X ise 802 GB boş alana sahip olacak.

Şimdilik bu iddia yalnızca bir söylentiden ibaret zira Microsoft henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yine de konsolun daha uygun fiyatlı olabilmesi için özelliklerinin biraz daha düşük tutulduğu biliniyor. Bu nedenle depolama alanı rakiplerinden daha az olabilir.

Call of Duty'ye ancak yeter

Konsolun depolama alanı hakkında ortaya çıkan bu iddia doğruysa bu konsolu tercih edenlerin farklı oyunlara aynı anda erişebilmek için harici depolama yatırımı yapması da gerekecek. Zira Call of Duty serileri artık bu boş alanı neredeyse tek başında dolduracak seviyeye geldi.

Microsoft, yeni konsollarının depolama alanlarını arttırılabilir yapmayı amaçlıyor. Sonuçta birkaç yıllık bir dönem hedeflenerek geliştirilen konsolların gelecekteki büyük yapımları ve güncellemeleri de barındırabilmesi gerekiyor. Bakalım konsol piyasaya çıktığında ne kadar boş alan barındıracak.