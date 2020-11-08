Xbox Series X Muadil PC’lere Göre %70 Daha Ucuz

Xbox Series X'in çıkışına yakın bir zaman kalmışken akıllarda kalan o soruyu Gizchina'nın haberi sayesinde cevapladık. Peki yurtdışında en mantıklı seçenek Xbox Series X olurken ülkemizde durum nasıl? Bu sorunun cevabını da sizler için verdik.

Aylardır beklediğimiz gün geldi ve hem Sony hem de Microsoft, yeni nesil oyun konsollarını piyasaya sürmek için gün saymaya başladı. Bizler de oyuncular olarak elbette yeni konsolları giderek artan bir merakla bekliyoruz. Ancak bir yandan da oyuncuların aklında önemli bir soru bulunuyor: PC toplasam daha mı ucuza gelir?

Tabii bu noktada konsol oyunculuğu ve PC oyunculuğu arasındaki farka değil, daha çok cebimizden çıkan paraya odaklanıyoruz. Bu konuda bize fikir verecek bir paylaşımsa bugün Gizchina tarafından yapıldı. Gizchina, paylaştığı haberde Xbox Series X'in performansını PC'de yaşamamız için gereken miktarı ve aradaki farkı anlattı.

Xbox Series X mi, PC toplamak mı?

Öncelikle sözümüze şaşırtıcı bir gerçekten başlamak daha iyi olacaktır. Gizchina, yaptığı analiz sonucunda Xbox Series X'in sunduğu performansı sunabilecek düzeyde bir PC'nin en az %70 daha pahalı olduğunu ortaya koydu. Gizchina'nın oluşturduğu donanım gerçekten cepleri yakıyordu ve üstelik olabilecek en uygun parçalar seçilmişti.

Habere göre Xbox Series X düzeyinde bir performans alabilmek için iyi bir sekiz çekirdekli işlemciye ihtiyacımız var. AMD'nin Ryzen 7 3700X işlemcisi bu görev için oldukça uygundu. Bunun yanı sıra PCIe 4.0 arayüze sahip bir SSD ve AMD Radeon RX 6800 ya da NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartları da bilgisayarımızda bulunmalıydı. Yalnızca bu parçalar tabloya alındığında sonuç şu şekildeydi:

AMD Ryzen 7 3700X: En az 300 dolar

En az 300 dolar AMD Radeon RX 6800 / NVIDIA GeForce RTX 3080: 580 dolar / 700 dolar

580 dolar / 700 dolar PCIe 4.0 arayüze sahip 1 TB SSD: 200 dolar

Yalnızca bu üç parça bile oyuncuların cebinden 1.200 dolar çıkmasına neden oluyordu. Üstelik bilgisayarın anakartı, soğutma sistemi, kasası ve güç kaynağı gibi bileşenleri bu hesaba dâhil değildi. Microsoft'un Xbox Series X oyun konsoluysa 500 dolarlık fiyat etiketine sahipti. Yani toplam fark %70'e yakın oluyordu.

Peki, Türkiye'de durum nasıl?

Microsoft, Xbox Series X'in Türkiye fiyatını 9.299 TL olarak açıkladı. Gizchina'nın önerdiği aynı donanımı Türkiye fiyatlarıyla hesapladığımızda tablo şu şekilde oluyor:

AMD Ryzen 7 3700X: En az 3.070 TL

En az 3.070 TL AMD Radeon RX 6800 / NVIDIA GeForce RTX 3080: TR fiyatı belli değil / En az 9.000 TL

TR fiyatı belli değil / En az 9.000 TL PCIe 4.0 arayüze sahip 1 TB SSD: En az 2.000 TL

PC'deki üç parçanın toplamı: 14.070 TL

Gördüğünüz üzere tablo maalesef ülkemizde de değişmiyor. Aradaki fark ülkemizde tüm gerekli bileşenlerin de eklenmesiyle %70'e dayanma potansiyeline sahip. Bu noktada tercih yapmaksa sizin amacınıza bağlı oluyor. Tabii yalnızca oyun düşünüyorsanız Xbox Series X ya da PlayStation 5 en mantıklı seçim gibi duruyor.