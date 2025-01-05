Xbox, 2025'in gelişi şerefine "Son Şans İndirimi" ismini verdiği yepyeni bir kampanya başlattı. Kısa süreli kampanya kapsamında birçok oyunun fiyatında önemli oranda düşüş var.

Yeni yılla birlikte oyun platformları da yeni kampanyalarıyla karşımıza çıkmaya yavaş yavaş başladı. Bu alanda ilk hamle Xbox’tan geldi. Öyle ki Microsoft Store’da “Son Şans İndirimi” ismi verilen kampanya başladı.

Xbox Son Şans İndirimi, birçok popüler oyunda %90 seviyelerine kadar çıkan indirimler sunuyor. Gerçekten kaçırılmayacak fırsatlar var. Kampanyanın 13 Ocak tarihine kadar devam edeceğini belirtelim.

Xbox Son Şans İndirimi’nde fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Fallout 4 143,75 TL 57,50 TL (%60) A Plague Tale Bundle (2 oyun) 900 TL 315 TL (%65) The Texas Chain Saw Massacre 407,50 TL 203,75 TL (%50) Warhammer 40.000 Space Marine Ultra Sürüm 3.400 TL 2.550 TL (%25) Back 4 Blood 599 TL 59,90 TL (%90) Batman: Arkham Knight 90 TL 13,50 TL (%85) Borderlands 3 Ultimate Sürüm 709 TL 177,25 TL (%75) NBA 2K25 Tournament Edition 3.149 TL 1.259,60 TL (%60) Unknown 9: Awakening Deluxe Sürüm 2.099 TL 1.049 TL (%50) The Outlast Trials 876 TL 438 TL (%50) GTA V ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi 200 TL 90 TL (%55) Marvel's Guardians of the Galaxy 1.249 TL 249,80 TL (%80) Hell Let Loose Ultimate Sürüm 1.999 TL 999,50 TL (%50) Injustice 2 140 TL 14 TL (%90) L.A. Noire 200 TL 100 TL (%50)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.