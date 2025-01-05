Yeni yılla birlikte oyun platformları da yeni kampanyalarıyla karşımıza çıkmaya yavaş yavaş başladı. Bu alanda ilk hamle Xbox’tan geldi. Öyle ki Microsoft Store’da “Son Şans İndirimi” ismi verilen kampanya başladı.
Xbox Son Şans İndirimi, birçok popüler oyunda %90 seviyelerine kadar çıkan indirimler sunuyor. Gerçekten kaçırılmayacak fırsatlar var. Kampanyanın 13 Ocak tarihine kadar devam edeceğini belirtelim.
Xbox Son Şans İndirimi’nde fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Fallout 4
|143,75 TL
|57,50 TL (%60)
|A Plague Tale Bundle (2 oyun)
|900 TL
|315 TL (%65)
|The Texas Chain Saw Massacre
|407,50 TL
|203,75 TL (%50)
|Warhammer 40.000 Space Marine Ultra Sürüm
|3.400 TL
|2.550 TL (%25)
|Back 4 Blood
|599 TL
|59,90 TL (%90)
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL (%85)
|Borderlands 3 Ultimate Sürüm
|709 TL
|177,25 TL (%75)
|NBA 2K25 Tournament Edition
|3.149 TL
|1.259,60 TL (%60)
|Unknown 9: Awakening Deluxe Sürüm
|2.099 TL
|1.049 TL (%50)
|The Outlast Trials
|876 TL
|438 TL (%50)
|GTA V ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi
|200 TL
|90 TL (%55)
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|1.249 TL
|249,80 TL (%80)
|Hell Let Loose Ultimate Sürüm
|1.999 TL
|999,50 TL (%50)
|Injustice 2
|140 TL
|14 TL (%90)
|L.A. Noire
|200 TL
|100 TL (%50)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.