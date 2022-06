Xbox Uygulaması PC'nizin Oyunu Açıp Açamayacağını Gösterecek

Microsoft'un PC'ler için geliştirilen Xbox uygulaması güncellendi. Yapılan güncelleme ile kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir özellik geldi. Bu özellik, bir oyunun PC'de çalışıp çalışmayacağının rahatlıkla anlaşılabilmesine imkan tanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un PC'ler için geliştirdiği Xbox uygulaması güncellendi. Bu güncelleme, uygulamaya çok önemli bir yenilik getirdi. Öyle ki artık Xbox uygulaması üzerinden bir oyunun bilgisayarınızda çalışıp çalışmayacağını rahatlıkla görebileceksiniz. Gelin bu yeni özelliğin detaylarına hep birlikte bakalım.

PC'lerde oynanan oyunlar için belirleyici olan şey sistem gereksinimleridir. Eğer bir bilgisayar oyunun minimum gereksinimlerini karşılamazsa, o oyunu oynamak pek de mümkün olmaz. İşte Microsoft geliştiricileri de tam olarak bu noktaya parmak bastılar. Geliştirilen yeni özellik ile bilgisayarın sistem gereksinimi oyununki ile karşılaştırılacak ve bilgisayar sahibine anlamlı bilgi sağlanmış olacak. Geçmişte, "Can You RUN It" gibi platformların verdiği hizmeti artık Microsoft'un vereceğini söyleyebiliriz.

Xbox uygulamasında yeni özellik işte böyle görünüyor

Aslına bakacak olursak bu özellik bir süredir Xbox Insider kullanıcıları için sunulmuştu ancak bazı oyunlar için çalışmıyordu. Özelliğin kararlı sürüme gelmesi, sorunların giderildiği anlamına geliyor. Bu arada; Xbox güncellemesinin aşama aşama dağıtıldığını, bu özelliğe şu an ulaşamasanız bile önümüzdeki günlerde ulaşabileceğinizi belirtelim.

PC'ler için geliştirilen Xbox uygulamasının tek yeni özelliği bu değil. Microsoft, oyunları daha kolay bir şekilde bulmayan birkaç ufak ayar yaptı. Yan menülerle birlikte kategoriler sekmesi, oyuncuların kendi arayışlarını daha kolay bulmalarını sağlamış durumda. EA Play ve Ubisoft Connect üzerinden sunulan ve PC Game Pass'te bulunan oyunları bulmak artık daha kolay.