Türkiye'de bir firmanın yaptığı estetik operasyon, sosyal medyanın dünya çapında gündemine oturdu. Konuyla ilgili bir paylaşım, 16 milyondan fazla görüntüleme aldı.

Türkiye, sağlık turizmi açısından son yıllarda dikkate değer işler yapmaya başladı. Bu bağlamda; yabancılar sık sık ülkemizi ziyaret eder oldular. Kimisi saç ekimi, kimisi ise estetik operasyon yaptırıp yüklü miktarda döviz bıraktıktan sonra ülkesine geri dönüyor. İşte bununla ilgili bir olay, sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

Her şey Estemed İstanbul isimli bir firmanın Instagram'da bir paylaşım yapması ile başladı. Michael isimli bir adam Türkiye'ye gelmiş, bu firmada yüz ve boyun gerdirme, alt göz kapağı blefaroplasti, üst blefaroplasti, yağ aldırma, burun estetiği ve saç ekimi operasyonları yaptırmıştı. Ortaya çıkan sonuç ise kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Zira Michael, bambaşka bir kişiye dönüşmüştü. Bir kullanıcının bu gönderiyi X üzerinden paylaşması, olayın gündem olmasını sağladı.

İşte Türkiye'de estetik operasyon geçiren adamın öncesi ve sonrası hâli

Daniel Richards isimli bir fenomen tarafından paylaşılan bu görüntü, X'te 16 milyonun üzerinde görüntüleme aldı. Konuyla ilgili olarak "Çirkin değilsin. Henüz Türkiye'ye gitmedin" diyen fenomen, oldukça ilginç yanıtlar aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu görüntünün gerçek olduğuna inanamadılar. Bazıları ise bu tür büyük çaplı bir değişimin pasaport açısından sorun çıkarabileceğine inanıyorlardı. Kimileri de iki kişinin aslında farklı bireyler olduğunu savundu.

X'te yapılan paylaşıma gelen bazı yorumlar:

Bunun aynı kişi olduğunu sanmıyorum. Boyun ve boyun kamburluğu aynı değil. Bütün bir yüz nakli bile iskelet yapısını değiştirmiyor.

Omg! Bundan 10 yıl sonra yüz germe ameliyatına ihtiyacım olduğunda nereye gideceğimi biliyorum. Estetik ameliyatlar söz konusu olduğunda Türkiye ve Güney Kore başa baş durumdalar.

Bunların aynı kişi olduğuna inanmamı sağlayacak hiçbir şeyiniz yok.

Bırakın beni Türkiye'ye gideceğim.

Buna inanırsan her şeye inanırsın.

Estemed İstanbul'un paylaşımına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Daniel Richards'ın paylaşımına ise aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bu değişim gerçek mi yoksa dijital efektlerin kurbanı durumunda mıyız?