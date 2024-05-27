Bir kullanıcı, ölüm durumunda Steam hesabının başkasına aktarılıp aktarılmayacağını Valve’a sordu. Şirket, konuya açıklık getirdi.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Steam, artık neredeyse her oyunseverin kullandığı platform. Kullanıcılar, yıllar boyunca hesapları üzerinden oyunlar satın alıp kütüphanelerine ekliyorlar. Durum böyle olunca binlerce TL değerindeki onlarca oyun hesapta birikiyor.

Steam’in hesap alım satımına karşı katı kuralları var. Buna izin verilmiyor ve hesapların sadece oluşturan kişinin şahsi kullanımına yönelik olduğu belirtiliyor. Peki, bu oyuncu hayatını kaybederse ne oluyor? Bu soru şu ana kadar çoğu oyuncunun aklına gelmemiş olabilir. Bunu merak eden bir kişi, direkt olarak Valve’a bu soruyu yöneltti. Şirkete ölüm durumunda hesabın başkasına aktarılıp aktarılmayacağı soruldu.

Valve, hayatınızı kaybetseniz bile Steam hesabının başkasına aktarılmayacağını söylüyor

“delete12345” isimli Resetera kullanıcısı, yaptığı bir paylaşımda Steam’in destek ekibine bu soruyu yönelttiğini belirtti. Şirkete Steam kütüphanesini vasiyetine ekleyip ekleyemeceğini ve bu şekilde oyunların sevdiği bir kişiye aktarılıp aktarılamayacağını sordu.

Steam ise böyle bir şeyin yaşanmayacağını ifade etti. Destek ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre Steam hesapları ve oyunları devredilemez, kullanıcılar başka hesaba erişim sağlayamaz veya içeriği başka bir hesapla birleştiremez. Steam’in hesap aktarımına karşı olduğunu biliyorduk ancak ölüm gibi durumlarla ilgili kesin bir bilgi yoktu. Bu açıklamayla konu netleşmiş oldu.

Şifreyi veya bilgileri başkasına vererek hesabı aktarmak mümkün ancak Steam’in dikkatini çekerseniz hesap tamamen kapatılabilir

Tabii ki bu politikayı aşmayı sağlayacak basit bir yöntem var. O da ne olur ne olmaz diye hesap bilgilerini başkasına vermek. Evet, böyle bir durumda siz hayatınızı kaybetseniz bile başka biri erişim sağlayabilir. Bu kişi, Steam’e bilgi vermeden ödeme yöntemleri gibi bilgileri de değiştirebilir.

Fakat Steam’in fark etmesi durumunda katı kurallardan dolayı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bazı kullanıcılar, çok uzun süre kullanılan bir hesabın Steam’in dikkatini çekebileceğini ve inceleme başlatılabileceğini söylüyor. Eğer orijinal kullanıcının hesabı yönetmediği anlaşılırsa da tamamen kapatılmaya kadar giden sonuçlar yaşanabiliyor. Yani fark edilirseniz bu pek geçerli bir yöntem olmayacaktır.

Steam’in politikalarında bir değişiklik yapıp yapmayacağını bilemiyoruz. Ancak şimdilik hayatınızı kaybetseniz bile en azından resmî olarak hesabımızı başkasına aktaramayacağımızı görüyoruz. Bu da dijital sahiplik konusunda daha büyük bir soruyu beraberinde getiriyor. Konu hakkında bir şey yaşanıp yaşanmayacağını zamanla göreceğiz.

Steam’in bu konuda yardımcı olabilecek bir özellik üzerinde çalıştığını da belirtelim. Platform, yakın zamanda “Steam Aileleri” özelliğini duyurmuştu. Şimdilik test aşamasında olan bu özellik, Aile Paylaşımı ve Aile Görünümünü’nün yerini alırken plana dahil olan kullanıcıların oyunlara erişmesini sağlayacak. Detaylarına hemen yukarıdaki içeriğimizden ulaşmanız mümkün.