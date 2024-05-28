Bundan yaklaşık 33-34 yıl önce, Orta Çin’in Hubei eyaletinin Yunyang bölgesinde 1 milyon yıllık bir kafatası gün ışığına çıkar. Bilim insanları da bu kalıntının hangi insan türüne ait olduğu noktasındaki soru işaretlerini gidermek için kolları sıvar.

2022 yılında bu gizemli kafatasına benzer 3 farklı kafatası bulunmuş ve incelenmiş olsa da bahsi geçen bu kalıntının sırları uzun zamandır çözülememiştir.

Ancak çalışmalarını hızlandıran bilim insanları, %100 bir kesinliğe sahip olmamakla birlikte bir sonuca ulaşmış sayılır.

Bilim insanları yıllar sonra, bu gizemli kafatasını yeniden incelemeye karar verir.

Bireyin, H. Sapiens ile Dragon Man soyunun son ortak atasına yakın olabileceği yönünde iddialar güçlenir. Dragon Man, Çin’in Kara ejder Nehri anlamına gelen Heilongjiang eyaletinde bulunan ve aynı zamanda soyu tükenmiş arkaik bir insan türüdür.

Uzmanların bazıları Dragon Man’in, bir zamanlar Avrasya’da H. Sapiens ile birlikte yaşayan Denisovalılarla aynı tür olduğunu ileri sürse de aslında bu soyun, aile ağacındaki kesin yeri belirsizdir.

Öte yandan bu kafatasının, şimdiye kadar keşfedilen ve Yunxian Adam olarak bilinen 3 farklı kafatasıyla da ilgili çekici bir ilişkisi olduğu düşünülür.

Araştırmacılar bu sonuca ulaşmak için ise Yunxian Adamının kafatasını yeniden inşa ederler. Ardından bu kafatasının şeklini incelerler ve bunu, Homo ailesinin diğer üyeleriyle karşılaştırırlar.

Ancak bu gizemli kafatasının birçok açıdan, büyük oranda Dragon Man soyunun ilk üyelerinden birine ait olduğu konusunda fikir birliğine varılır. Çünkü Dragon Man soyu, tarihsel açıdan değerlendirildiğinde bu kafatası ile neredeyse aynı zamana aittir.

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