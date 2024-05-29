Apple'ın Face ID teknolojisini ekran altına taşıma fikrini daha erkene aldığı öne sürüldü. Sistemi, birkaç aya tanıtılacak yeni iPhone modellerinde görebiliriz.

Apple’ın gelecekteki iPhone’ların tasarımında yapacağı önemli bir değişiklik var. Bu değişiklik, mevcut iPhone’larda ekranın üst tarafında bulunan TrueDepth kamerayı kullanan yüz tanıma sistemi FaceID’yi ilgilendiriyor. Sızıntılara göre Apple, yakında bunu değiştirerek FaceID sistemini ekranın altına taşıyacak.

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan sızıntılarda, Apple’ın bu teknolojiyi 2025’te iPhone 17 modellerinde kullanmaya başlayabileceği ifade edilmişti. Ancak birkaç hafta önceki iddialarda ise iPhone 18’e ertelenmiş olabileceği ve en erken 2026’da görüneceği öne sürülmüştü. Şimdi ise Apple’ın yine kararını değiştirmiş olabileceğine dair bilgiler geldi.

iPhone 16 Pro modellerinde Face ID ekran altına taşınabilir

Sunday Telegraph tarafından Birleşik Krallık’tan gelen haberler, Apple’ın bu yılki iPhone 16 modellerinde Face ID’yi ekran altına taşıyabileceğini ortaya koyuyor. Buna göre şirket, iPhone 16 Pro modeliyle bu teknolojiye geçiş yapabilir.

Habere göre ülkedeki ABD’li yarı iletken şirketi Coherent’ın sahip olduğu bir mikroçip tesisi en büyük müşterisini kaybetmesiyle kapandı. Bu müşterinin de Apple olduğu ifade edildi. Tesis, Face ID için şirkete bileşenler üretiyordu. Haberde, iPhone’un bir sonraki sürümünde yapılan değişiklikler nedeniyle Apple’ın siparişlerini durdurduğu ifade ediliyor. Tüm bunlar da şirketin iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’te yüz tanıma sisteminin ekran altına taşınabileceğini ortaya koyuyor.

Tabii ki bunlar tamamen bir iddia. Yani doğru çıkmama ihtimali var. Ancak bir aralar şirketin teknolojiyi daha erkene çekmek istediğine dair haberler de görmüştük. O yüzden iPhone 16 Pro’da gerçek olduğunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Apple’ın Face ID’yi ekran altına taşır taşımaz “tam ekran iPhone” tasarımına geçip geçmeyeceğini bilemiyoruz. En başlarda dinamik adayı tutup sonrasında bu görünüme geçilebilir. Neler olacağını görmek için beklememiz gerekecek.