Palyaço denince akla gelen melodi, başta askerî amaçlarla bestelenmişti. Bu kadar ciddi bir şarkı, sonrasında birkaç dokunuşla palyaço müziği hâline geldi.

Çek besteci Julius Fučík’in 1897 yılında bestelediği “Entry of the Gladiators (Gladyatörlerin Girişi)” marşı aslında askerî bandolar için yazılmıştı.

Günümüzde ise palyaçolarla özdeşleşmiş bir şekilde kullanılıyor. Şarkıyı duyduğunuzda aklınıza palyaço yerine savaş gelmesinin imkânı bile yok! Peki nasıl oldu da böyle bir değişime uğradı?

Şarkının orijinal adı, “Grande Marche Chromatique”. Buyurun dinleyiniz:

Avusturya-Macaristan Ordusu için 1800’lerin sonunda bestelenen marş, 1901 yılında Kanadalı besteci Louis-Philippe Laurendeau tarafından düzenlendi ve “Thunder and Blazes (Gök Gürültüsü ve Alevler)” olarak adlandırıldı.

Laurendeau’nun düzenlemesi, şarkıyı daha eğlenceli bir hâle getirdi ve sirk marşı oldu. Özellikle palyaço gösterilerinde kullanıldı. Hızlı temposu ve verdiği enerji, palyaçoların sahnedeki kaotik ve eğlenceli hareketlerine harika bir şekilde uyum sağladı.

Bir süre sonra palyaçolarla tamamen özdeşleşen bir şarkı oldu.

Marş, palyaçolarla uyum sağlayıp sirklerde ve gösterilerde o kadar çok kullanıldı ki zamanla herkes için “palyaço müziği” oldu. Hatta şarkı gösterilerden de taşıp radyolara, televizyonlara, filmlere yayıldı.

Ciddi bir askerî marşın, eğlenceleriyle ünlü palyaçolarla ün kazanması kimin aklına gelebilirdi ki!

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