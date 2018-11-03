Xiaomi, 10 Ayda 100 Milyon Cihaz Satmayı Başardı

Lei Jun, 26 Ekim Pekin'de Zhong Guan Cun Forumu'nda yaptığı konuşmada satışların 100 milyonu geçtiğini duyurdu.

Xiaomi, 2018'de 100 milyondan fazla akıllı telefon satışına ulaşmayı hedeflemiş ve en son edinilen bilgilere göre yılın bitmesine henüz iki ay olmasına rağmen hedeflenen sayıya ulaşmayı başardı. Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, şirketinin iç pazarda en hızlı büyüyen şirket olduğunu söyledi. Ayrıca “teknolojik yenilikler ve yıllar içinde kalite iyileştirme çabaları” için ekibine teşekkür etti.

26 Ekim'de saat 11.23'te Xiaomi, 100 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatını kaydetti. Bu etkinliği ise 2010 yılında şirketi kurduğu, Çin'in Silikon Vadisi olarak da anılan Zhong Guan Cun Bilim Parkı'nda duyurmayı seçti.

Avrupa pazarında da hızla büyüyen Xiaomi, ülkemizin ardından geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da da satışlara başlamıştı. Birkaç gün içerisinde Birleşik Krallık'ta da faaliyetlerine başlayacak olan Çinli teknoloji devi, 2019 yılında ise ABD pazarına girmeyi hedefliyor. Xiaomi'nin önümüzdeki yıllarda hangi başarıları elde edeceğini hep beraber görüyor olacağız.