Uzun süredir beklenen amiral gemisi Xiaomi Mi 8 Lite'ın Avrupa fiyatları sızdırıldı.

Xiaomi Mi 8 Lite'ın, Çin dışında ilk defa Fransa ve Ukrayna’da satışa çıkması bekleniyor fakat Xiaomi henüz bu ülkelerdeki satış fiyatlarını açıklamadı. Ancak gelen son sızıntılarla fiyatlar açığa çıkmış durumda.

Sızıntılara göre Mi 8 Lite önümüzdeki günlerde Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’da da satışa çıkacak. Ülkelere göre değişiklik gösterse de cihaz 4 GB RAM+64 GB dâhili depolama ya da 4 GB RAM+128 GB dâhili depolama seçenekleriyle satılacak ve fiyatların 279 euro (~1725 TL) ile 319 euro (~1973 TL) arasında olması bekleniyor.

Avrupa dışında, Mi 8 Lite’ın küresel pazarda da satışı bekleniyor. Mi 8 Lite, 6,26 inçlik çentikli bir ekran ve Snapdragon 660 çipsetiyle geliyor. Mi 8 Lite selfieler için 24 MP bir kameraya sahip. Arkada ise 12 MP+5 MP’lik bir kamera setine yer alıyor. Cihaz, Android’in 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor ve bünyesinde 3.350 mAh’lik bataryayı barındırıyor.

Telefon Çin’de 4 GB RAM+64 GB dâhili depolama, 6 GB RAM+64 GB dâhili depolama ve 6 GB RAM+128 GB dâhili depolama alanı seçenekleriyle geliyor. Bu modellerin Çin’deki fiyatları ise 1.399 yuan (~1.100 TL) ile 1.999 yuan (~1600 TL) arasında değişiyor.