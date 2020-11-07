Uzaktan eğitim nedeniyle 2021’in başlarında dağıtılmaya başlayacak 500 bin adet tabletin donanım özellikleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre tabletler en az 10 inç ekran boyutuna ve 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olacak.

Koronavirüs pandemisi, pek çok sektörde olduğu gibi eğitim sektöründe de önemli değişikliklere neden oluyor. Bir süredir bazı sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmiş olsa da bu eğitim 2 gün olacak şekilde yapılıyor. Öğrenciler, diğer günlerde yine uzaktan eğitimle öğretimlerine devam ediyorlar. Bu noktada ise öğrencilerin tablet / bilgisayar ihtiyaçları gün yüzüne çıkıyor.

Bu noktada bir süredir çalışmalar yürüten Milli Eğitim Bakanlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin adet tablet bilgisayar dağıtılacağını açıklamıştı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından dağıtılacak tabletlerin 2021’in başlarında dağıtılmaya başlayacağı düşünülüyor. Bu tabletleri büyük bir merakla bekleyen öğrenciler, cihazların donanım özelliklerini de merak etmeye başladı.

MEB tarafından ücretsiz dağıtılacak tabletlerin donanım özellikleri ne olacak?

Yapılan açıklamaya göre gelecek tablet bilgisayarların en az 10 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağı açıklandı. En az 8 çekirdekli bir işlemci ve 3 GB RAM’le geleceği bilinen tabletin tüm özellikleri şu şekilde olacak:

10 inç veya üzeri, çizilme ve kırılmaya dayanıklı 10 noktadan dokunmatik özellikli 1920 x 1200 piksel ekran

En az 1.5 GHz hızlarında çalışacak 8 çekirdekli işlemci

hızlarında çalışacak 8 çekirdekli işlemci En az 64 GB depolama alanı (32 GB dahili, 32 GB microSD kart desteğiyle gelebilir)

depolama alanı (32 GB dahili, 32 GB microSD kart desteğiyle gelebilir) En az 3 GB RAM

802.11 b/g/n Wi-Fi modülü

Android 8.0 veya daha güncel bir işletim sistemi

veya daha güncel bir işletim sistemi En az 2 MP ön kamera

En az 5 MP arka kamera

Darbe ve düşmeye dayanıklı koruyucu / silikon vb. materyalden üretilmiş kılıf

LTE SIM kart desteği

Tabletler için 600 milyon TL’lik bütçe ayrıldı

Dağıtılacak bu tabletler için 7,75 TL dolar kuruyla sabitlenmiş şekilde 600 milyon TL’lik dev bir bütçe ayrıldı. Önümüzdeki dönem okulların nasıl olacağı şimdilik bilinmiyor, ancak tabletlerin uzaktan eğitimde zor bir süreçten geçen öğrenciler için çok yararlı olacağını söyleyebiliriz.