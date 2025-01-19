Yeni bir iddiaya göre Xiaomi, bu yıl 7500 mAh'lik devasa bir bataryaya sahip telefon tanıtarak rakiplerinin çok önüne geçecek.

2025’te birçok akıllı telefon markası birbirleriyle rekabet edecek yeni telefonlar çıkaracaklar. Özellikle de Android tarafında bu rekabetin kızıştığını göreceğiz. Şirketler, silikon karbon teknolojileriyle bataryalarını daha da büyütecek ve birbirilerinin önüne geçmeye başlayacak. Artık çıkan birçok Android cihazda 6000 mAh ve üstü kapasiteler sık sık görebiliyoruz.

Şimdi ise yepyeni bir iddia ortaya atıldı. İddiada, Xiaomi’nin devasa bataryalı bir telefon çıkararak rakiplerini geride bırakacağı öne sürüldü.

Xiaomi, bu yıl 7500 mAh’lik bataryalı bir telefon çıkarabilir

İddia, sızıntıları genellikle doğru çıkan güvenilir bir kaynak olan Çinli Digital Chat Station’dan geliyor. 7500 mAh kapasiteyle geleceği söylenen bu telefonun, Xiaomi’nin daha uygun fiyatlı cihazlarıyla bildiğimiz Redmi markası altında çıkacağı ve kablosuz şarj desteğine sahip olmayacağı da iddiada belirtilmiş. Bunlar dışında 8000 mAh’lik bir telefonun bile sonrasında gelebileceği belirtilmiş.

Tabii ki bu kadar büyük bataryalı bir telefon ilk kez görmeyeceğiz. Ancak geniş çapta kullanılan telefonlar arasında çok iddialı olma potansiyeline sahip. Ayrıca silikon karbon teknolojisi sayesinde kalınlığı da geleneksel akıllı telefonlardan çok farklı olmayacaktır. Bu da onu cazip bir cihaz yapacak.

Xiaomi’nin bu telefonu hâlihazırda popüler olan markaların telefonlarının önüne geçebilir. Örneğin Samsung’un önümüzdeki çarşamba tanıtacağı Galaxy S25 Ultra modelinde 5.500 mAh batarya yer alması bekleniyor. OnePlus gibi markaların ise 6000-6500 mAh’lerde cihazlarla geldiğini görüyoruz. Xiaomi’nin yeni modeli, en azından batarya konusunda onları geride bırakabilir.