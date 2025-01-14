Xiaomi'nin merakla beklenen 2. nesil Mix Flip dikey katlanabilir telefonundan yeni bilgiler geldi. Bazı özellikleriyle kullanıcıları mutlu ederken bazılarıyla üzeceği görüldü.

En hızlı yükselen akıllı telefon markalarından olan Xiaomi, geçtiğimiz yıl yaz aylarında “Mix Flip” ismini verdiği ilk dikey katlanabilir telefonunu bizlerle buluşturmuştu. Cihaz, segmentinin en büyük kapak ekranına sahip telefon olmasıyla büyük dikkat çekmişti. Bu yüzden de bir sonraki nesli merakla bekleniyordu.

Bu yıl içinde çıkışını yapacak Xiaomi Mix Flip 2’den ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Sızıntı, güvenilir paylaşımlarıyla tanıdığımız Çinli kaynak Digital Chat Station’dan geldi.

Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelecek, telefoto kamera kaldırılacak

Gelen bilgilere göre Mix Flip’in ikinci nesli, bazı özellikleriyle kullanıcıları mutlu ederken bazılarıyla da üzecek. Öyle ki telefonda daha büyük batarya göreceğiz. Buna rağmen daha ince olmayı başaracak.

İddiada, şirketin 2’li kamera kurulumunu bu cihazda da sürdüreceği belirtilmiş. Ancak ilginç bir şekilde telefoto kameranın kaldırılacağı ve yerine 50 MP’lik bir ultra geniş sensörün ekleneceği aktarılmış. Ona, 50 MP’lik bir ana kamera eşlik edecekmiş.

Telefonun Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite’den güç alması bekleniyor. Katlanabilir ana ekranının 6,85 inç boyutunda 1,5K çözünürlüğe sahip LTPO OLED panel olacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca NFC desteği, yan tarafta güç tuşuna yerleştirilmiş parmak izi sensörü, IPX8 dayanıklılık ve önceki nesilde olmayan kablosuz şarj desteği telefonda yer alacakmış.

Bazı ilginç noktalar olsa da genel anlamda önemli yenilikler var diyebiliriz. Telefonun ne zaman tanıtılacağı belli değil. Geçen seneki model yaz ortası gelmişti. Ancak başarılı olmasından dolayı yeni neslin beklenenden daha erken çıkış yapabileceği konuşuluyordu. Yani yaz gelmeden tanıtıldığını görmemiz olası.