Xiaomi Black Shark Helo - Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin mobil oyuculara armağanı Black Shark Helo resmen tanıtıldı. 10GB RAM kapasitesi ve çift sıvı soğutmalı gövdesi ile muhteşem bir oyun deneyimi sunması beklenen cihaz, fiyatı ile ise yüz gülümsetiyor.

Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Çinli elektronik şirketi Xiaomi, PC ve konsol oyuncularının bile ağzını sulandıracak yeni oyun odaklı akıllı telefonu Black Shark Helo ya da diğer adı ile Black Shark 2’yi resmi olarak tanıttı. Cihaz, bu ayın başlarında tanıtılan Razer Phone 2’nin doğrudan rakibi olacak.

Tasarımı ile ‘oyun telefonu böyle olur’ dedirten Black Shark Helo, 10GB’a kadar genişleyen RAM kapasitesi ile çoğu bilgisayarı bile geride bırakmayı başarıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan birinci nesil Black Shark’ın gelişmiş bir versiyonu olan Black Shark Helo, birinci nesle göre daha büyük bir ekran ile geliyor.

Oyun telefonlarında ısınmanın büyük bir problem olduğunu bilen Xiaomi, Black Shark Helo’nun rakiplerine göre daha az ısınması için cihazın içine çift ısı borulu bir sıvı soğutma sistemi entegre etmiş durumda. Ayrıca şirket, oyuncuların daha az bağlantı sorunu yaşaması için X+1 anten kullanmış durumda.

Xiaomi Black Shark Helo (Black Shark 2) Teknik Özellikler

6.01 inç, (2160×1080 piksel) Full HD+, 18:9 ekran - 100% NTSC renk gamutu, 430 nits parlaklık

2.8GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 845 işlemci, Adreno 630 GPU

6GB/8GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama / 10GB LPDDR4x RAM, 256GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi, Joy UI arayüz

12MP,f/1.75 diyafram + 20MP, f/1.75 diyaframlı çift arka kamera

20MP, f/2.2 diyaframlı ön kamera

Hi-Fi ses desteği, stereo hoparlörler

4G VoLTE, WiFi 802.11ac dual-band (2×2 MU-MIMO ), Bluetooth 5, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

Quick Charge 3.0 destekli 4000mAh batarya

Xiaomi, Black Shark Helo’nun hangi ülkelerde satışa çıkacağına yönelik bir açıklama yapmadı ancak cihazın Avrupa pazarında satışa çıkması çok da sürpriz olmaz. Üç farklı bellek seçeneği bulunan Black Shark Helo’nun Türkiye’deki vergiler hariç fiyatlandırması şu şekilde olacak;