Xiaomi CC9 Pro'nun Gücünü Alacağı İşlemci Açıklandı

Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı CC9 Pro modelinin gücünü hangi işlemciden alacağı şirket tarafından doğrulandı. Weibo üzerinde paylaşılan bir posterde, cihazın Snapdragon 730G yonga setini kullanacağı açıklandı.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, orta ve üst segment telefonları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bu yıl içerisinde de ismini fazlasıyla duyuran şirket, özellikle önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı dünyanın ilk 108 MP kameralı akıllı telefonu Xiaomi CC9 Pro ve aynı kamera sensörüne sahip çerçevesiz Mi Mix Alpha ile tüm akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini üzerine çekmişti.

Beşli arka kamera kurulumuna sahip olan Xiaomi CC9 Pro, 108 MP'lik bir Samsung ana sensörüne sahip. Bunun yanı sıra 10x optik yakınlaştırmaya sahip 12 MP portre sensörü bulunan kamera, 50x dijital zoom yapabiliyor. Son olarak 20 MP ultra geniş açılı sensöre sahip olan cihazda süper makro modu gibi birçok kamera özelliği de bulunuyor. Kamerası ile gönülleri fetheden Xiaomi CC9 Pro'nun teknik detayları da netleşmeye başladı.

Xiaomi CC9 Pro, gücünü Snapdragon 730G yonga setinden alacak

Daha önce Geekbench raporları yayınlanan Xiaomi CC9 Pro'nun gücünü Qualcomm Snapdragon 730G işlemciden alacağı ortaya çıkmıştı ancak bunlar yine de yalnızca bir söylenti olarak kalmıştı. Geçtiğimiz gün Xiaomi resmi hesabı, Çin merkezli sosyal medya sitesi Weibo'da paylaştığı bir poster ile birlikte bu bilgiyi doğruladı ve Xiaomi CC9 Pro'da Snapdragon 730G yonga seti kullanıldığı resmi olarak doğrulanmış oldu.

Snapdragon 730G, son model amiral gemisi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 855 ile aynı olan 7 nm mimari yapıya sahip. Önceki nesillerle kıyaslandığı zaman Snapdragon 730G biraz daha gelişim göstermiş gibi duruyor. Xiaomi, paylaştığı posterde CPU performansının %35, GPU performansının %25 ve son olarak Yapay Zekâ performansının %100 gelişim gösterdiğini vurguladı. Xiaomi CC9 Pro'nun 5 Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.