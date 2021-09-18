Çinli teknoloji devi Xiaomi, deprem tespiti kolaylaştırmak için kendi geliştirdiği teknolojinin patentini aldı. Sismik dalgaların izlenebildiği bu yeni teknoloji sayesinde Xiaomi, depremleri tespit edebilecek.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı bir boyut kazanan ve özellikleri gün geçtikçe artan cihazlar, hayatımızı kolaylaştırmakla kalmayıp hayat kurtarıcı bir role de bürünmeye başladı. Daha eski telefonlarda yer alan acil çağrı özelliği; yere sert düşüldüğünü algılayıp durumunu soran ya da ambulansı arayan akıllı kol saatlerine, depremi önceden hissederek haber veren telefonlara doğru evrim geçirdi.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi de geçtiğimiz aylarda, deprem anında kullanıcıyı uyaran bir teknoloji geliştirdiğini ve bu teknoloji sayesinde 4.0 üzerindeki en az 35 depremin tespit edildiğini söylemişti. Söz konusu teknolojinin kapsamını ve özelliklerini geliştiren Xiaomi, CNIPA’dan (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) patenti aldı.

Sismik dalgaları algılayacak:

CN113406696A başvuru numarasına sahip olan patent, “Mobil Cihazların Sismik İzleme Gerçekleştirmesini Sağlayan Yöntem ve Ekipman” başlığıyla yayımlandı. Yayımlanan patent dosyasında sistemin işleyişine de değinilerek, sanal sensörler sayesinde sismik dalgaların izlenebileceği belirtildi. Xiaomi, bu teknolojiyi deprem tespiti için kullanacak.

Fakat teknolojinin tek işlevi bu da olmayacak. Teknoloji, aynı zamanda patentte yer alan bilgilere göre depremleri önceden de tahmin etmek gibi büyük bir hizmet sunabilecek. Tabii bu hizmetin ne kadar doğruluk verdiğini henüz bilemiyoruz. Teknolojinin büyük bir afet meydana gelmesi halinde çok önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Xiaomi, katlanabilir cihazlarda kırışıklığı önlemek için de bir çözümün de patentini almıştı. Patent belgelerine göre bu çözüm, esnek ekran paneli için iki destekleyici içeriyor.