Xiaomi'nin finansal olarak desteklediği bir otomobil özelleştirme şirketi, elektrikli bir otomobili piyasaya sürdü. SC-01 olarak isimlendirilen spor otomobil, fiyatıyla da satışa sunulduğu pazarlarda tercih nedeni olacak gibi görünüyor.

Çin merkezli bir otomobil modifikasyon şirketi olan ve teknoloji devi Xiaomi tarafından da desteklenen "China Car Custom" (CCC) isimli şirket, gerçekleştirdiği bir lansmanda "SC-01" ismi verilen elektrikli otomobil modelini tanıttı. Tasarımıyla da teknik özellikleriyle de dikkat çeken otomobil, fiyatıyla da memnun edecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte, SC-01'e yakından bakalım.

CCC SC-01, oldukça spor bir tasarıma sahip olan şık bir otomobil. İki koltuklu bir yapıya sahip olan araç, Ferrari'den alınmış gibi görünen far ve arka aydınlatmalarıyla ilk bakışta dikkat çekiyor.

Karşınızda CCC SC-01

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre SC-01, 4,08 metre uzunluk değerine sahip bir otomobil. Aracın ağırlığı ise 1.300 kilogram olarak açıklandı.

Çinli spor arabada toplamda 429 beygir gücü üreten bir çift elektrik motoru bulunuyor. Şirkete göre bu elektrik motorları, aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlamasını sağlıyorlar. Aracın menzili ise NEDC standartlarına göre 500 kilometre.

CCC'nin açıklamasına göre SC-01, önümüzdeki yıl içerisinde üretilecek ve yıl sonuna gelmeden de sahiplerine teslim edecek. Böyle bir spor otomobile sahip olmanın bedeli ise 42 bin dolardan başlayacak.