Türkiye’de Elektrikli Araç Satışı 3 Kat Artış Gösterdi

2022 yılının ilk sekiz ayı, Türkiye’deki elektrikli otomobil sektörüne bereketli geldi. Ülkemizdeki elektrikli araç satışı, Ocak ve Ağustos ayları arasında 3 kat bir artış gösterdi.

2022 yılının başlarından itibaren Enerji Bakanlığı tarafından duyurulan altyapı çalışmaları, Togg’un çıkışının yaklaşması ve Elon Musk’ın Tesla şirketinin Türkiye ile anlaşma yapması, ülkedeki elektrikli otomobil sektörünü bir hayli hareketlendirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından sağlanan verilere göre Türkiye’deki elektrikli otomobil satışlarının sayısı, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde (Ocak-Eylül ayları arasında) toplam 3 kat artış göstermeyi başardı.

Türkiye’deki elektrikli otomobil satışı 3 kat artarak 3.283’e yükseldi

Türkiye’deki enflasyon ve döviz kurlarının yüksekliği gibi sebeplerle artık fiyatları uçan dizel ve benzinli otomobillerin satışı düşüş gösterirken elektrikli araçların satışları yaklaşık 3 katlık bir artış göstererek 3.283’e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 1.196 idi.

Tabii benzinli ve dizel araçların satışlarının düşmesi demek, elektrikli araçların satışlarının onları geçtiği anlamına gelmiyor. Hâlâ satışlar konusunda ilk sırada 250.401 adet ile benzinli araçlar, ikinci sırada ise 60.316 adet ile dizel araçlar bulunuyor. 2021 yılı satış oranlarına kıyaslandığında ise bu tip araçların satışında düşüş yaşandığı görülüyor.

Yapılan yatırımlar ve altyapı çalışmaları ile birlikte tüketicinin elektrikli otomobile olan ilgisi doğru orantıda yükseliyor gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.