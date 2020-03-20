Nvidia, geçtiğimiz yıl satın aldığı Parabricks isimli bir genom dizilim aracını, 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunacağını açıkladı. Bilim insanları tarafından kullanılabilecek olan bu araç, koronavirüsle ilgili çalışmalara hız kazandıracak.

Tüm dünyanın gündemi haline gelen koronavirüs, insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Bugüne dek 244 bin 523 vakanın görüldüğü COVID-19 salgını, 10.031 kişinin hayatına mal oldu. Dünya genelinde seferberliğe neden olan virüs, herkesin elinden geldiğince bu virüsle mücadele etmesine yol açtı. Şimdiyse bilgisayar grafikleri sektörünün önemli isimlerinden Nvidia, koronavirüsle ilgili etkili bir adım attı.

Nvidia, geliştiricilerin ve çeşitli projelerin üzerinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları için geliştirilmiş onlarca araca sahip. Bu araçlar, bilgisayar kullanılmadan günler ve hatta aylar sürebilecek işlemlerin dakikalar, saniyeler içerisinde tamamlanmasını sağlıyor. Nvidia, şu anda bilimsel çalışmaların hızlanması gerektiğinin farkına vararak COVID-19'la ilgili olarak "Parabricks" isimli bir aracı 90 gün boyunca ücretsiz olarak sunacağını açıkladı.

Peki Parabricks'in koronavirüs ile nasıl bir bağlantısı bulunuyor?

Parabricks, bilgisayarlar aracılığıyla genom dizilim analizi yapılmasını sağlayan bir araç. Bilim insanları, bu araç yardımıyla herhangi bir bilimsel araştırma yapabiliyorlar. Nvidia, bu aracı kullanıma sunarken GPU hızlandırma işlemini de sağlıyor. Yani bilim insanları, mümkün olan en yüksek güçte genom dizilimini analiz edebiliyorlar. İşte bu araç şimdi, koronavirüs için çalışan bilim insanlarına ücretsiz sunulacak.

Araştırmacılar artık, Nvidia'nın bu genom dizilimi analiz aracına ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Şirket, bu araçla verdiği hizmeti bulut sunucularla da destekliyor. Böylelikle bilim insanları, Parabricks'e yoğun bir ilgi gösterseler de herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Nvidia tarafından yapılan açıklamalarda bilim insanlarının bu aracı rahatlıkla kullanabilmeleri için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Nvidia, geçtiğimiz yıl satın aldığı Parabricks ile genetik bilimlerine büyük bir destek sağladı. Bilim insanları, gücünü ekran kartlarından alan bu araç yardımıyla genom dizilimlerini eskisine oranla daha kısa bir süre içerisinde analiz edebildiler. Süreç içerisinde aracını geliştirmeye devam eden Nvidia, Parabricks ile bir insanın tüm genom dizilimini bir saat gibi kısa bir süre içerisinde analiz edilebilir hale getirdi.

Koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığı, doğrudan solunum yollarını hedef alıyor ve bu yüzden de çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Dolayısıyla bilim insanlarının çalışmalarında mümkün olan en yüksek hıza ulaşması, Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olan ilan ettiği virüsle mücadele için büyük bir önem arz ediyor. Nvidia, Parabricks aracını 90 günlüğüne ücretsiz olarak sunarak COVID-19 için üzerine düşeni yapmış gibi görünüyor.