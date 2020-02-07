Xiaomi CEO'suna Göre Mi 10, Pahalı Bir Telefon Olabilir

Xiaomi CEO'su, şirketin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi Mi 10 ile ilgili konuştu. Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Lei Jun, Xiaomi Mi 10 için herhangi bir fiyat kısıtlaması koymadığını, çalışanlarından mükemmele ulaşmalarını istediğini söyledi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, şu sıralar yeni amiral gemisi Mi 10'a kilitlenmiş durumda. Şirket, bu telefonun lansmanıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak özellikle bu hafta başından beri Mi 10 serisiyle ilgili önemli açıklamalar yapıyor. Bu hafta içerisinde yapılan açıklamalar; Xiaomi Mi 10 serisinin genel tasarımını, kamera performansını ve bazı teknik özelliklerini ortaya koydu.

Şimdi Xiaomi Mi 10 serisiyle ilgili önemli bir açıklama daha geldi. Xiaomi CEO'su Lei Jun, Çin'in sosyal medyası olarak bilinen Weibo'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Jun, bir takipçisinin fiyat ile ilgili bir soru sorması üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Jun'un açıklaması, yaklaşmakta olan Mi 10 serisinin pahalı olacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin bugüne kadarki stratejisi, genelde ucuz ancak performansı yüksek telefonlar geliştirmekti. Şirket, bugüne kadar piyasaya sürdüğü neredeyse tüm telefonlarda bu stratejiyi uyguladı ve sürümden kazanmaya çalıştı. Ancak görünen o ki bu kez durum biraz daha farklı olacak. Çünkü Xiaomi CEO'su, bu kez fiyat kısıtlamasını kaldırdığını ve telefonun mükemmelliğine odaklanılmasını istediğini söyledi. Bu açıklama, Mi 10 serisinin özellikle Xiaomi standardına göre pahalı olabileceğinin bir göstergesi.

Aslına bakacak olursak Xiaomi Mi 10, sunduğu özelliklerle fazlasıyla dikkat çeken bir telefon. Yani en azından Xiaomi'ye yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre öyle. Bilgilere göre Mi 10 serisi, dünyanın ilk Snapdragon 865 işlemcili ve LPDDR5 RAM'li telefonu olmasının yanı sıra 108 MP kamera ve 5G desteği ile gelecek. Bunca özellik göz önünde bulundurulduğunda, Xiaomi Mi 10'un ucuz olma ihtimalinin zaten düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 10'un şu sıralar lansman yapması bekleniyor. Çünkü bugüne dek ortaya çıkan söylentiler, Xiaomi'nin elini çabuk tutmak ve yeni amiral gemisini Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan önce tüketicilerin beğenisine sunmak istediğini gösteriyordu. Fakat Samsung'un etkinliği 11 Şubat'ta yapılacak ve Xiaomi, herhangi bir lansman tarihi açıklamadı.

Xiaomi'nin lansman etkinliğiyle ilgili olarak hala bir şey açıklamamasının nedeni olarak Çin'de ortaya çıkan Corona virüs gösteriliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama, Xiaomi Mi 10'un lansman etkinliğinin internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini ortaya koyuyordu. Şirket, ülkede yaşanan sorunlardan ötürü ne yapacağına karar verememiş olabilir.