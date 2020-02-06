Xiaomi Türkiye’den 9 Şubat’a Kadar Geçerli Mi 9T Kampanyası

Xiaomi Türkiye, şirketin en popüler modellerinden bir tanesi olan Mi 9T için etkileyici bir kampanya başlattı. Sadece 6-9 Şubat tarihleri arasında geçerli olan bu kampanya kapsamında hem indirimli fiyatlarla Mi 9T sahibi olabiliyor hem de evinize, Mi True Wireless Earphones hediyesi ile dönüyorsunuz.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerin en çok konuşulan akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Şirket, 2019 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı. Tüketicilerden gördüğü ilgiyi daima yüksek tutmak isteyen Xiaomi, yeni bir kampanya ile bu ilgiye karşılık veriyor.

Xiaomi'nin en popüler modellerinden bir tanesi Mi 9T. Çerçevesiz ve çentiksiz yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan Mi 9T, donanımsal özellikleriyle de ön plana çıkmayı başardı. Şimdiyse Xiaomi'nin Türkiye, Mi 9T'yi daha çok tüketici ile buluşturacak yepyeni bir kampanyaya imza atıyor. Dilerseniz hemen, sadece 6 - 9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyanın detaylarına bakalım.

Xiaomi Türkiye'nin Mi 9T kampanyası, sadece belirtilen noktalarda geçerli ve stoklarla sınırlı. Bu yüzden eğer yeni bir telefon arayışındaysanız, Mi 9T sahibi olmak için elinizi çabuk tutmanız gerektiğini açıkça belirtmek gerekiyor. Bu kampanyadan faydalanabileceğiniz noktaları ise şöyle sıralayabiliriz;

Vadistanbul

Forum İstanbul

Akasya İstanbul

Optimum İstanbul

ANKAmall Ankara

İstanbul Marmara Park

İzmir Optimum

İstanbul Cevahir

İzmir Hilltown

İstanbul ÖzdilekPark

Konya Kulesite

Xiaomi Türkiye'nin, 6 - 9 Şubat tarihleri arasında hayli indirimli olarak sunduğu Mi 9T alan herkese, Xiaomi'nin en popüler kablosuz kulaklık modellerinden bir tanesi olan "Mi True Wireless Earphones"ı da hediye ediyor. Böylelikle tüketiciler hem Xiaomi'nin en popüler akıllı telefonlarından bir tanesine sahip olurken hem de yine Xiaomi'nin bir kablosuz kulaklığına sahip olmuş oluyorlar.

Xiaomi Mi 9T teknik özellikleri ise şöyle

Ekran: 6.39 inç, FHD+ çözünürlük

6.39 inç, FHD+ çözünürlük İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730

Qualcomm Snapdragon 730 RAM: 6 GB veya 8 GB

6 GB veya 8 GB Depolama: 64 GB veya 128 GB

64 GB veya 128 GB Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera

48 MP + 13 MP + 8 MP arka kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 4.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

6 - 9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında, Xiaomi Mi 9T'nin 128 GB'lik versiyonu 3.199 TL karşılığında satın alınabiliyor. Mi 9T'nin 64 GB'lik versiyonunu ise yine bu kampanya kapsamında 2.999 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz. Aradaki fiyat farkı düşünüldüğünde, 128 GB'lik versiyonu tercih etmenin çok daha mantıklı bir karar olacağını açıkça söyleyebilriz.

Eğer sizlerde Mi Store'un hem Mi 9T hem de diğer kampanyalarından haberdar olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Mi Store Türkiye'nin Instagram hesabına erişebilirisiniz. Son olarak, Mi Store'un zaman zaman sadece sosyal medyaya özel çekilişler yaptığını ve kampanyalar düzenlediğini de hatırlatalım.