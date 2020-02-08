Xiaomi Mi 10, Bağlantı Konusunda İddialı Olacak

Birkaç gün önce Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 10 akıllı telefonun üç güzel özelliğini öğrenmiştik. Snapdragon 865, LPDDR5 RAM ve UFS 3.0'ı içererek gelecek olan cihazın bugün de WiFi 6 desteği ile satışa sunulacağı Xiaomi firması tarafından resmen açıklandı.

Özellikle akıllı telefon teknolojisi alanında yaptığı çıkışla isminden sıkça söz ettiren Çinli dev Xiaomi, çok yakında lansmanı yapılacak olan Mi 10 serisinin WiFi 6 teknolojisini desteklediğinin müjdesini verdi. WiFi 6’nın, 5G çağındaki en son Wi-Fi standardı olduğunu hatırlatalım. Bu özellikle beraber cihazların bağlantı hızının iki katına çıkması bekleniyor. Bununla birlikte, yalnızca ağ hızı da yüksek seviyeye çıkmayacak, aynı zamanda çok sayıda cihazın performans deneyimini de optimize edilmiş olacak. Yani muhtemelen önümüzdeki günlerde her yönden çok hızlı ve verimli kullanıma sahip cihazlara sahip olabileceğiz.

16 Eylül 2019'da piyasaya sürülen WiFi 6, IEEE 802.11 ax standardının daha kullanıcı dostu sürümü olarak biliniyor ve her anlamda daha gelişmiş bir bağlantı hizmeti sunmayı vadediyor. Daha iyi performans göstermesine rağmen daha az enerji tüketimi sağlamaya yardımcı olan sistemin faydaları oldukça fazla.

Lansman tarihi 13 Şubat olarak duyuruldu

Temel amacının, iç ve dış mekan senaryolarını desteklemek ve spektral verimliliği artırmak olduğunu söyleyebileceğimiz WiFi 6, 802.11ac ile karşılaştırıldığında, tren istasyonları, havaalanları ve stadyumlar gibi yüksek yoğunluklu senaryolarda ortalama kullanıcı verimini 4 kat artırabilir dersek sanıyoruz önemini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Önceki nesil ile karşılaştırıldığında, WiFi 6 TWT adı verilen bir çekirdek teknolojiye de sahiptir. Kullanıcıların iletişime ihtiyaç duymadıkları anlarda akıllı telefonları uyutacak ayarı yapabilir. Tahmin ettiğiniz gibi, bu güç tasarrufu amacıyla yapılan önemli bir adımdır.

Daha önce, Xiaomi'nin bir WiFi 6 yönlendirici üzerinde çalıştığı da teknoloji çevrelerinde konuşulmuştu. Görünüşe göre bu ürün Xiaomi Mi 10 ile aynı gün açıklanacak. Tarihi 13 Şubat olarak duyurulan etkinlikte iki cihaz da artık resmi olarak ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bu yönlendiricinin de en son teknolojiyi daha büyük kitlelere getiren başka bir uygun maliyetli ürün olmasının beklentiler arasında olduğunu biliyoruz. Artık sadece günler kalan tanıtımdan gelecek haberleri herkes gibi biz de merakla bekliyoruz.