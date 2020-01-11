CES 2020'de Dört Yeni WiFi 6 Fiyatı Açıklandı

Yeni nesil kablosuz bağlantıların gittikçe hızlanmasıyla tanıtımı yapılan Wi-Fi 6 teknolojisi Tüketici Elektroniği Fuarı’nda ilgiyle karşılandı. Standlarda detaylı şekilde tanıtımı yapılan cihazların en çok dikkat çeken kısımları ise fiyatları oldu.

Son on seneye bakacak olursak evlerimizin küçük, büyük, basit, karmaşık, pahalı ya da ucuz birçok cihazla dolu olduğunu görebiliriz ve bu cihazların ortak özelliğinin bir Wi-Fi ile bağlantı kurabilmek olduğunu söyleyebiliriz. Her cihaz yönlendiricinizden faydalanmak istediği için zamanla kapasite sorunları ortaya çıkabilir. Bunun olması da bağlantı hızımızın düşmesine neden olur.

Wi-Fi 6 bu sorunu veri dağılımını daha hızlı hale getirerek çözmeyi planlıyor ve bu sene CES’teki Wi-Fi standında çok sayıda cihazla kullanıcının karşısına çıkmış durumda. Özellikle uygun fiyatlı ürünlerin revaçta olduğu fuarda Wi-Fi standları en fazla dikkat dikkat çeken kısımlardan biri haline geldi.

Geçtiğimiz yıllarda açıklanan projeler mağazalarda çok yüksek fiyatlara ulaşma eğilimindeydi. Aslında düşündüğümüzde Wi-Fi 6 yeni bir teknoloji olduğu için fiyatlandırmanın da çok şaşırtmadığını söyleyebiliriz ancak yaygın olarak benimsenmesinin herkesin rahatlıkla satın alabileceği fiyatlara indiğinde olacağı da çok açık.

Yakın zamanda çıkacağı açıklanan cihaz fiyatları

Nighthawk Mesh Wifi 6 sisteminin en hızlı olmadığını söyleyebiliriz ancak uygun fiyatlı seçenekler arasında dikkat çekiyor. 1.8 Gbps bant genişliğine sahip çift bantlı bir sistem. Fiyatı ise 230 $ olarak açıklanmış durumda.

TP-Link tarafından açıklanan Deco Mesh Wi-Fi 6, iki ünitede 3 Gbps bant genişliği ve 5.000 fitkare sunuyor. Paket Mart ayında 270 $ karşılığında satışa sunulacak.

Smart AX1500 Mesh, CES'te açıklanan dört Wi-Fi 6 yönlendiricisinin en ucuz olanı. 120 $ olduğu duyurulan AX1500, çift bantlı antenlerden 1,5 Gbps'ye kadar verim vaat ediyor ve şirketin serisindeki diğer yönlendiricilerle bağlantı kurabiliyor.

Örümceği andıran şekliyle yönlendiriciler içinde farklı bir bakış açısı yaratan TP-Link'in Archer AX90 modeli ise 6,6 Gbps'ye kadar hız talep eden üç bantlı bir Wi-Fi 6 yönlendiricisi. Cihaz nisan ayında 300 dolara satışa çıkarılacak.