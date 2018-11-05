Xiaomi Mi 9, Snapdragon 8150 Kullanan İlk Telefon Olabilir

Xiaomi, yakın zamanda Mi Mix 3 telefonunu duyurdu. Kızaklı tasarım ve dörtlü kamerayla gelen Mi Mix 3'ün çıkışından hemen sonra da yeni telefonlar hakkında söylentiler çıkmaya başladı. Buna göre Mi 9, Snapdragon 8150 kullanan ilk cihaz olacak.

Son günlerde ortaya çıkan bazı bilgileri bir araya getiren GizChina, Xiaomi Mi 9'un 2019'un ilk yarısında tanıtılacağını ve Snapdragon 8150 çipsetiyle (ya da diğer adıyla Snapdragon 855) geleceğini söylüyor. Gelen sızıntılar, Mi 9'un üç arka kameraya sahip olacağını belirtirken ana kameranın 48 megapiksellik bir Sony sensörün olacağı söyleniyor.

Telefonun standart sürümleri 6 veya 8 GB RAM ile gelecek ancak en üst modelinin 10GB RAM'e sahip olması da ihtimaller dahilinde. Diğer birçok Çinli üreticinin yaptığı gibi, Xiaomi de Mi 9 ile AMOLED ekranın altındaki bir parmak izi tarama sistemine yer verecek.

Geçen yıl Xiaomi, Snapdragon 835'li Mi Mix 2'yi piyasaya sürmüş; ardından Mart 2018'de işlemciyi Snapdragon 845'e güncelleyerek Mi Mix 2S'i çıkarmıştı. Xiaomi'nin gelecek sene de benzer bir strateji izleyeceği düşünülüyor. Şirket aynı zamanda Mi Mix 3'ün tanıtım etkinliği sırasında telefonun 5G'li sürümünün 2019'un ilk çeyreğinde çıkacağını da duyurmuştu.