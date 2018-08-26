Xiaomi Mi Band 3'e En Sonunda 'Gece Modu' Özelliği Geldi

Xiaomi'nin fiyat/performans canavarı akıllı bilekliği Mi Band 3, kullanıcılarını sevindirecek güncellemelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemlerde ülkemizde de satışa sunulan ve uygun fiyatıyla büyük ilgi çeken Xiaomi Mi Band 3, Mi Fit uygulaması aracılığı ile hem çeşitli hatalarından arınıyor, hem de yeni özelliklere kavuşuyor. Bu özelliklerin sonuncusu da kullanıcıların merakla beklediği 'Gece Modu' oldu.

Gece Modu özelliğini günümüz akıllı telefonlarındaki 'göz koruma' moduna benzetebiliriz. Akıllı bilekliğiniz, otomatik moda alındığında gündüz ve gece parlaklığını algılıyor ve gözlerinizi yormayacak seviyeye çekiyor. Dilerseniz bu özelliği yine 'manuel' moda alarak gece de parlak ışıkta kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Xiaomi Mi Band 3 Teknik Özellikleri

110mAh Li-PO Batarya

20 Gün Şarj Ömrü

5ATM Sertifikası

0.78 inç OLED Ekran

17,9 x 46,9 x 12 mm Ekran Boyutu

20 gram Ağırlık

Bluetooth 4.2 Bağlantı Desteği

Nabız Ölçümü

Alarm

Titreşim

Adım Ölçer

Uyku Düzeni Takibi

Hareketsizlik Bildirimi

Saat ve Aktivite Uyarıları

Seçilen Uygulamalar İçin Bildirimler

Mesaj Görüntüleme

Arama Görüntüleme / Reddetme

Arayanın Kimliği

Hava Durumu

Kalori Ölçer

Telefonum Nerede

Destekleyen Telefonlarda Kilit Açma

Dilerseniz Xiaomi Mi Band 3'ün özelliklerine ve inceleme videosuna göz atmak için buraya tıklayarak, ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.