Xiaomi Mi Band 3'e En Sonunda 'Gece Modu' Özelliği Geldi

Geçtiğimiz dönemlerde ülkemizde de satışa sunulan ve uygun fiyatıyla büyük ilgi çeken Xiaomi Mi Band 3, Mi Fit uygulaması aracılığı ile hem çeşitli hatalarından arınıyor, hem de yeni özelliklere kavuşuyor. Bu özelliklerin sonuncusu da kullanıcıların merakla beklediği 'Gece Modu' oldu.
Gece Modu özelliğini günümüz akıllı telefonlarındaki 'göz koruma' moduna benzetebiliriz. Akıllı bilekliğiniz, otomatik moda alındığında gündüz ve gece parlaklığını algılıyor ve gözlerinizi yormayacak seviyeye çekiyor. Dilerseniz bu özelliği yine 'manuel' moda alarak gece de parlak ışıkta kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Xiaomi Mi Band 3 Teknik Özellikleri
- 110mAh Li-PO Batarya
- 20 Gün Şarj Ömrü
- 5ATM Sertifikası
- 0.78 inç OLED Ekran
- 17,9 x 46,9 x 12 mm Ekran Boyutu
- 20 gram Ağırlık
- Bluetooth 4.2 Bağlantı Desteği
- Nabız Ölçümü
- Alarm
- Titreşim
- Adım Ölçer
- Uyku Düzeni Takibi
- Hareketsizlik Bildirimi
- Saat ve Aktivite Uyarıları
- Seçilen Uygulamalar İçin Bildirimler
- Mesaj Görüntüleme
- Arama Görüntüleme / Reddetme
- Arayanın Kimliği
- Hava Durumu
- Kalori Ölçer
- Telefonum Nerede
- Destekleyen Telefonlarda Kilit Açma
Dilerseniz Xiaomi Mi Band 3'ün özelliklerine ve inceleme videosuna göz atmak için buraya tıklayarak, ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.