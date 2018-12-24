Xiaomi, henüz lansmanı bile gerçekleştirilmemiş olan MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alan yeni giriş-orta seviye akıllı telefonu Mi Play'i tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin giriş seviyedeki en yeni akıllı telefonu olan Xiaomi Mi Play’i resmi olarak tanıttı. Adı ilk kez 2016 yılında ortaya çıkmış olmasına rağmen henüz tanıtılmamış olan ve AnTuTu testlerinde Snapdragon 625 ve 450 işlemcilerinden daha iyi performans gösteren MediaTek Helio P35 işlemcisinden güç alan cihaz, 4GB RAM’i ve 64GB dahili depolama alanı ile seviyesine göre yeterli bellek kapasitesi sunuyor.

5.84 inçlik ‘orta boy’ diyebileceğimiz bir ekrana sahip olan cihaz, su damlası çentikli tasarımı sayesinde oldukça yüksek ekran/gövde oranı sunuyor. Ekranın alt çerçeveleri biraz kalın görünüyor ancak cihazın giriş seviye bir telefon olduğunu unutmamak gerek. Renk geçişli bir arka panel tasarımına sahip cihazda portre modunu mümkün kılmak için çift arka kamera bulunuyor. Ayrıca parmak izi tarayıcı da yine cihazın arkasına konumlandırılmış durumda.

Xiaomi Mi Play Özellikler

5.84 inç (2280 × 1080 piksel) Full HD+ ekran

MediaTek Helio P35 işlemci, IMG GE8320 GPU

4GB LPDDR4x RAM, 64GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, f/2.2 diyafram + 2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac(2.4 /5GHz) Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

3000mAh batarya

Siyah, mavi ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Xiaomi Mi Play, 159 dolar (845 TL) fiyat etiketi ile tüketicilerle buluşacak. Elbette ki bu fiyat etiketine Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil edilmemiştir.