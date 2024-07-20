Xiaomi, taşınabilir fotoğraf baskı cihazı Mijia Pocket Photo Printer 1S'i satışa sundu.

Akıllı telefonlar geliştikçe anılarımız da daha dijital hâle gelmeye başladı. Artırılmış gerçeklikle birlikte çekilen kareler de değişti. Xiaomi, Mijia markası altında yeni bir taşınabilir yazıcı piyasaya sürdü.

Xiaomi Mijia Pocket Photo Printer 1S, ZINK mürekkepsiz baskı teknolojisini kullanıyor. Bu sayede de yazıcının mürekkep kartuşu bulunması gerekmiyor. Onun yerine yazıcı, özel ZINK kâğıtlarına ısıyı kullanarak görselleri işliyor. Ayrıca bu yöntem sayesinde fotoğraflar yapışkan arkalı olarak çıkıyor. Böylece fotoğrafları istenen yere yapıştırmak mümkün oluyor.

Fotoğraf düzenleme özelliği bulunuyor

Mi Home uygulaması ile birlikte kullanılabilen yazıcı, fotoğrafların da düzenlenebilmesini sağlıyor. Opsiyonlar arasında filtre seçmek, farklı fotoğraflardan kolaj oluşturmak ve hatta fotoğraflara avatarlar ya da logolar eklemek de yer alıyor.

1S ile birlikte videolar veya kıs ses klipleri eklenebilecek olan "AR fotoğraflar" özelliği de geliyor. Basılı fotoğraf uygulama ile tarandığında video veya ses canlanarak farklı bir etkileşim sunuyor. Mijia Pocket Photo Printer 1S, Wi-Fi ağına ihtiyaç duymadan üç cihaza kadar bağlanarak fotoğrafları sırayla yazdırmaya olanak tanıyan Bluetooth 5.2 desteği sunuyor.

Xiaomi'den gelen açıklamaya göre 1S'in kutusuna 5 adet ZINK kağıdı ve 20 baskı için yeterli olan bir şeridin dâhil olduğunu belirtti. Bu kağıtların her biri yaklaşık 8 liraya satın alınabiliyor. Yazıcı JPEG, PNG ve HEIF formatları ile uyumlu. Ayrıca iOS 12 ve Android 8.0 üstü işlemcilere sahip cihazlarla uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Xiaomi Mijia Photo Printer 1S'in satış fiyatı ise 399 yuan (1812 TL) olarak açıklandı.