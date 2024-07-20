Xiaomi, Mi Natural Wind Pro olarak isimlendirdiği yeni klimasını duyurdu. Dikey ve ultra şık bir tasarıma sahip olan klima, verimli çalışma özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den sıcak yaz günlerini serinletecek bir hamle geldi. Şirket, "Mi Natural Wind Pro" olarak isimlendirdiği yeni klimasını tanıttı. Ultra şık tasarımı ile odalarınız için nefis bir aksesuar olarak bile kullanabileceğiniz klima, soğutma ve ısıtma özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Dikey bir tasarıma sahip olan Mi Natural Wind Pro, 3 beygir gücünde özel bir motora sahip. 160 derecelik ultra geniş bir üfleme bölmesine sahip olan klima, bu özelliği sayesinde tüm odanın nispeten eşit şekilde ısıtılmasını veya soğutulmasını sağlayacak.

Karşınızda Xiaomi Mi Natural Wind Pro

Xiaomi'nin açıklamasına göre yeni klima, çift silindirli kompresör ve çift sıralı kondansatörlerle desteklenen bir motor sistemine sahip. Şirkete göre bu motor sistemi, klimanın hem kışın hem de yazın verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Akıllı özelliklere de sahip olan Xiaomi Mi Natural Wind Pro, sesle kontrol desteği bile sunuyor.

An itbarıyla Çin'de piyasaya sürülen Mi Natural Wind Pro'nun ülke dışına çıkıp çıkmayacağı belli değil. Böyle bir klimaya sahip olmak isteyen tüketicilerin ödemesi gereken tutar ise 950 dolar olarak açıklandı.