Xiaomi'nin Mix Flip 2 için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre yeni versiyon, büyük ilgi nedeniyle daha erken satışa sunulacak. Mix Flip 2'nin bazı özellikleri de belli olmuş durumda.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, temmuz ayında bir etkinlik düzenlemiş ve ilk dikey katlanabilir ekranlı telefonu Mix Flip'i piyasaya sürmüştü. Bu telefon, piyasaya sürüldüğü dönemlerde büyük ilgi görmüştü. Gelen son haberler, Xiaomi'nin Mix Flip'in yeni versiyonu için hızlı davranacağını gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, Xiaomi Mix Flip 2'nin beklenenden daha erken bir tarihte piyasaya sürüleceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Mix Flip 2, 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülecek.

Bazı özellikleri de belli olmuş durumda

Digital Chat Station'ın açıklamasına göre Xiaomi Mix Flip 2, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılacak. Ayrıca bu akıllı telefonda IP8X sertifikası olacak. Kablosuz şarj desteğine de kavuşacak olan telefon, böylelikle çok önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapmış olacak.

Xiaomi Mix Flip'in özelliklerini hatırlamak isterseniz:

Xiaomi Mix Flip 2 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler şimdilik bu kadar. Lansman yaklaştıkça daha fazla bilginin ve tasarım detayının gün yüzüne çıkacağını söyleyebiliriz.