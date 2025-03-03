Xiaomi, MWC 2025 etkinliğinde manyetik bağlantıya sahip modüler kamera sistemini tanıttı. 100 MP sensör ve çıkarılabilir lens desteği sunuyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, MWC 2025 etkinliğinde modüler kamera sistemiyle donatılmış yeni bir akıllı telefon konseptini duyurdu. Şirketin özelleştirilmiş Xiaomi 15 modeli, manyetik olarak takılıp çıkarılabilen bir 35mm lens ile geliyor ve DSLR benzeri bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Xiaomi, MWC 2025 etkinliğinde manyetik bağlantı mekanizmasına sahip modüler kamera sistemini tanıttı. Yeni kamera sistemi lasik harici lenslerden farklı olarak doğrudan telefonun donanımıyla entegre çalışıyor olacak.

LaserLink teknolojisi ile gecikmesiz fotoğraf deneyimi

Şirketin geliştirdiği özel "LaserLink" teknolojisi sayesinde, lens takıldığında görüntü verileri anında aktarılabilecek ve çekim sırasında herhangi bir gecikme yaşanmayacak. Yeni modüler kamera sistemi, 100 MP çözünürlüğe sahip Micro Four Thirds (M4/3) sensör ile donatıldı. Standart telefon kameralarından daha büyük olan bu sensör, daha fazla detay yakalamayı sağlıyor. 35mm asferik cam lens ile desteklenen sistem, düşük ışıkta daha iyi performans sunarken, manuel netleme halkası ve otomatik netleme motoru gibi özellikleri de içeriyor.

Apple’ın MagSafe aksesuarlarına benzer şekilde manyetik olarak bağlanan lens, Xiaomi’nin kamera uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor olacak. RAW format desteği sayesinde kullanıcılar çekim sonrası düzenleme konusunda daha fazla esneklik elde ediyor olacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition adını verdiği yeni bir aksesuar paketini de duyurdu. 199 Euro fiyatla satışa sunulacak bu kit, DSLR tarzı kontroller sağlıyor. USB-C bağlantılı bir kamera tutacağı, fiziksel deklanşör düğmesi, ISO ve beyaz dengesi için ayar tekerlekleri ve ek 2.000 mAh batarya ile geliyor.