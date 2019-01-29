Xiaomi'nin Katlanabilir Ekranını Visionox Üretiyor

Xiaomi, katlanabilir akıllı telefonun ekranı için Samsung'un potansiyel rakibi Visionox ile anlaşma yaptı. Böylece Visionox, uluslararası pazarda daha güçlü bir üretici haline gelme şansı buldu.

Günümüzde Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, LG gibi pek çok akıllı telefon üreticisi katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışma gerçekleştiriyor. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir video ile şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunu şirket kurucu ortağı ve başkanı Lin Bin’in elinde ilk kez gösterdi.

Katlanabilir akıllı telefonları ‘kapaklı’ telefonlardan ayıran en önemli fark, cihazı boydan boya kaplayan ve kapaklı bir telefon gibi katlanmasını sağlayan esnek ekranlara sahip olmasıdır. Samsung, LG gibi şirketlerin kendi ekran panellerini kendileri geliştiriyorlar. Peki Xiaomi, bu gelişmiş akıllı telefonunun ekranı için kimle anlaşma gerçekleştirdi.

Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefon panellerini Visionox adlı yine Çinli bir şirket üretiyor. Uzun yıllardır OLED ekranlar üzerinde çalışmalar gerçekleştiren şirket, OLED panel tedariği konusunda üçüncü büyük Çinli şirket olarak göze çarpıyor. Visionox’un Xiaomi katlanabilir akıllı telefonu ile kendini ispatlaması, gelecekte piyasaya sürülecek amiral gemilerinde de Visionox ekranların kullanılması adına büyük önem taşıyor.