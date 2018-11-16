Geniş ürün yelpazesiyle teknolojik ürünler konusunda ilk akla gelenlerden biri olan Xiaomi'nin, uygun fiyatlı ve kullanışlı pek çok ürünü var.

Telefonlarıyla piyasaya sağlam bir giriş yapan Xiaomi, aynı zamanda pek çok farklı alanda çeşitli ürünler üretiyor ve bu konuda da oldukça başarılı. Biz de uygun fiyatlı ve çeşitli teknolojik ürünler arayanlar için Xiaomi'nin 100 TL'nin altındaki fiyatıyla dikkat çeken 6 ürününü derledik.

Listede yer alan tüm ürünleri, ürün başlıklarında bulunan bağlantıya tıklayarak Teknostore'da inceleyebilirsiniz.

Xiaomi’nin ikinci nesil akıllı bilekliği Mi Band 2, adım sayar ve nabız ölçer gibi özellikleriyle oldukça kullanışlı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

Fiyat: 99.90TL

İçtiğiniz suyun saflık seviyesini ve içilebilirlik oranını ölçen bu kalem, gerekli tüm onaylara sahip ve '0' en saf olmak üzere 9990'a kadar değer vererek suyunuzu test edebiliyor.

Fiyat: 69.90TL

Zayıf çeken kablosuz ağ sinyalini güçlendirmek için tasarlanan Mi Wifi 2 sinyal güçlendirici, eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, oldukça faydalı olacaktır.

Fiyat: 69.90TL

Dahili mikrofonu sayesinde sesli görüşmeler yapabilmeye olanak sağlayan Xiaomi Mi Kablosuz 2W Mini Bluetooth Hoparlör ile 4 saat kesintisiz müzik dinlemek mümkün.

Fiyat: 89.90TL

Dayanıklı alüminyum gövdesi ve ufak boyutuyla dikkat çekici bir ürün olan Xiaomi Mi 2 5000 mAh Slim Powerbank, gün içinde şarj probleminizi ortadan kaldıracak başarılı bir alternatif.

Fiyat: 89.90TL

Qualcomm 3.0 hızlı şarj desteğine sahip olan mobil cihazları 4 kata kadar daha hızlı şarj eden Xiaomi Quick Charge 3.0, uygun fiyatı ve başarılı performansıyla dikkat çeken bir ürün.

Fiyat: 49.90