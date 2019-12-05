Xiaomi, yeni elektrikli bisikletini tüketicilerle buluşturdu. Qicycle Electric Power olarak isimlendirilen bu bisiklet, uygun fiyatı ve teknolojik özellikleriyle göz dolduruyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerin en iyi çıkış yakalayan şirketlerinden bir tanesi. Şirketin hem uygun fiyat politikası hem de yenilikçi ürünleri, bu durdurulamayan çıkışın en büyük nedeni. Şirket, neredeyse her alanda bir elektronik ürün geliştirmeyi başarıyor ve bu ürünleri tüketicilere, uygun fiyatlarla sunuyor. Xiaomi şimdi, ürün skalasına yeni bir üye daha ekledi.

Xiaomi'nin ürün paletindeki ürünlerden bir tanesi "Qicyle R1" ismindeki bir bisikletti. Bu teknolojik bisiklet, 3.000 dolar fiyat etiketine sahipti ve Xiaomi'nin en pahalı ürünlerinden bir tanesiydi. Ancak Xiaomi'nin bile beklemediği bir şekilde bu bisiklet, dünya genelinde iyi bir popülarite yakaladı. Bu popülaritenin ardını bırakmayan Xiaomi, günümüze kadar da pek çok bisiklet modeliyle tüketicileri cezbetti. Ve şimdi Xiaomi, en yeni bisiklet modeliyle karşımızda.

İşte Xiaomi'nin yeni bisikleti: Qicycle Electric Power

Xiaomi'nin yeni elektrikli bisikleti, görünüş itibarıyla şirketin "Qicycle EF1" katlanabilir bisikletine fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Aslına bakacak olursak yeni model, Qicycle EF1'in geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi, mevcut modelini hem performans hem de görünüş açısından güncellemiş ve tüketicilerin hizmetine sunmuş durumda.

Xiaomi Qicycle Electric Power, 20 inç boyutundaki tekerleklere sahip. Şirket, daha büyük lastiklerin zorlu koşullarda da daha verimli olabileceğini düşünmüş ve çalışmalarını bu yönde sürdürmüş. Performans açısından da iyileştirmelerin yapıldığı elektrikli bisiklet, üç farklı kullanım moduna sahip. Bu modlar; elektriksiz, destek ve elektrikli olarak isimlendiriliyor. Tüketiciler, ihtiyaç duydukları durumlarda gerekli modu seçebiliyorlar.

Xiaomi, yeni elektrikli bisiklet modelinde basit bir görünüş tercih etmiş. Qicycle Electric Power, dış görünüş itibarıyla sıradan bir bisiklet gibi görünüyor olsa da Xiaomi, bisikletin metal aksamının içinde bulunan her boşluğu değerlendirmiş. Örneğin bu bisikletin gidonunda bulunan dikey yönlü çubuk bataryaya sahipken, selenin altında bulunan kısımsa bisikletin genel elektronik donanımını bulunduruyor.

Bu elektrikli bisikletin fazlasıyla detaylı bir de ekranı bulunuyor. Bu ekran, Qicycle Electric Power'ın batarya durumunu, hızını, vitesini ve uyarılarını gösteriyor. Ortamın ışık miktarına da duyarlı olan bu ekran, tüketicilerin gözünü rahatsız etmemek için ortam ışığına göre kendi parlaklığını ayarlıyor. Bisikletin genel kontrol tuşları ise gidonun sol bölümünde, tüketicilerin kolaylıkla yönetebileceği bir şekilde yerleştirilmiş.

Xiaomi'nin yeni bisikleti, 40 kilometre menzil sunabilen 5.2 Ah kapasitesinde bir lityum iyon bataryaya sahip. Bu batarya, elektrikli bisikletin 25 kilometre hıza ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca bu batarya tam boş durumda 3.5 saatte tam şarj oluyor. Tüm bunlara ek olarak Qicycle Electric Power'ın arka kısmında bulunan LED ışık, frene basıldığında otomatik olarak yanabiliyor.

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Qicycle Electric Power'ın fiyatı ise 425 dolar (yaklaşık 2.500 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda. Xiaomi, ürünün şu an için sipariş üzerine teslim edileceğini söylüyor. Ürünün Türkiye ve diğer ülke pazarlarına girip girmeyeceği ise henüz bilinmiyor.