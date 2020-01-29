Günümüzde ön kamerası bulunmayan bir akıllı telefon artık bulunmuyor. Akıllı telefon üreticileri, ön kameraları konumlandırma konusunda çeşitli çözümler deniyor. Tüketicilerin ise bu konuda istediği şey ekran bütünlüğünü bozmayacak ekran altında yer alan kameralar.

Yeni nesil akıllı telefonlarda ekran gövde oranının artmasıyla birlikte ön kameranın konumlandırılması konusunda da farklı farklı birçok çözüm üretildi. Selfie kameraları için çeşitli çentik tasarımları ve kızaklı kameralar kullanıldı.

Birçok kişi, bu konudaki en son ve en şık çözümün ekran altına yerleştirilecek kameralar olduğunu düşünüyor. Ancak Xiaomi Başkan Yardımcısına göre üstünden gelinmesi gereken teknolojik problemler olduğu sürece bunun yakın zamanda gerçekleşme ihtimali bulunmuyor.

Ekran altı kameralar

Lu Weibing, akıllı telefon endüstrisinin bu konu üzerinde oldukça sıkı çalışmalar yürüttüğünü söylerken Xiaomi’nin 2019’da gösterdiği ekran altı kameraya sahip prototipe rağmen hâlâ aşılması gereken iki ana faktör olduğunu dile getirdi.

Aşılması gereken sorunlardan ilki, modern ekranlardaki piksel yoğunluğunun çok fazla olması. Işığı çok fazla engelleyen bir ekranın, altında bulunan kamerayla uyumlu bir şekilde çalışması oldukça zor. İnç başına düşen piksel, kameranın ışık geçirgenliği konusunda oldukça kritik bir rol oynuyor. Yani aşılması gereken ikinci problem de burada ortaya çıkıyor.

Şu anki ekran içi kameraların ışık geçirgenliği oldukça düşük ve bu, yoğun inç başına pikselle birleşince sensörlere çok az ışık ulaşabiliyor. Bu da kameraların görüntü kalitesinin bir hayli düşeceği anlamına geliyor. Araştırmacılar, şu an kameranın ışık geçirgenliğine müdahale etmeden yüksek piksel yoğunluğuna ulaşabilme üzerine çalışıyor.

Günümüzdeki akıllı telefonların kamera performansları ve ekran kaliteleri düşünüldüğünde hiç kimse düşük pikselli, düşük kamera performanslı telefonları sadece kamerası ekranın altında yer aldığı için satın almaz. Dolayısıyla bu özelliğin akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılmasına daha zaman var diyebiliriz.