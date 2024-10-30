Xiaomi'nin akıllı bileklik serisinin yeni üyesi Xiaomi Smart Band 9 Pro yeni özellikleriyle karşımızda.

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde en yeni akıllı bilekliği Xiaomi Smart Band 9 Pro'yu da kullanıcıların beğenisine sundu. Şirketin yeni akıllı bilekliği önceki modelin özelliklerine bağlı kalmakla birlikte, ekran parlaklığı ve pil ömrü gibi kritik alanlarda önemli iyileştirmelerle dikkat çekiyor.

Xiaomi Smart Band 9 Pro özellikleri

Smart Band 9 Pro, 1,74 inç boyutunda dikdörtgen bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, eski modelde olduğu gibi 60Hz yenileme hızı sunuyor ancak Xiaomi bu modelde parlaklık seviyesini iki katına çıkararak 1200 nit’e ulaştırmış durumda. Bu da doğrudan güneş ışığı altında dahi ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Bileklik, şık bir tasarıma sahip olan alüminyum kasası ile siyah, altın ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Smart Band 9 Pro, 24,5 gram ağırlığında ve yalnızca 10,8 mm kalınlığında olmasıyla oldukça da hafif ve ince bir yapıya sahip.

Yeni Smart Band 9 Pro'nun en öne çıkan özelliklerinden biri pil performansı. Xiaomi, yeni akıllı bilekliğinin 21 güne kadar kesintisiz kullanım süresi sunduğunu belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar uzun süre boyunca şarj etme ihtiyacı hissetmeden bilekliği kullanabiliyor. Ayrıca 5 ATM seviyesinde suya dayanıklı olduğu için yüzme sırasında da güvenle kullanılabiliyor.

Spor ve sağlık özellikleri açısından da güçlü bir donanıma sahip olan cihaz, entegre GPS ve 150'den fazla spor modu ile kullanıcıların aktivitelerini detaylı bir şekilde takip edebilmelerine olanak tanıyor. Uyku takibi de daha hassas hâle getirilmiş ve kalp atış hızı izleme özelliği de geliştirilmiş durumda. NFC desteğinin de mevcut olduğunun altını çizelim.

Fiyat ve bulunabilirlik

Xiaomi Smart Band 9 Pro, şu an için sadece Çin pazarında satışa sunuldu ve 399 yuan (yaklaşık 52 €), deri kayış seçeneği ise 449 yuan (yaklaşık 58 €) fiyat etiketine sahip. Xiaomi Smart Band 9’un bazı bölgelerde daha uygun fiyatlı bir versiyonu bulunmakla birlikte Pro modelinin globalde ne zaman satışa sunulacağı henüz açıklanmış değil.

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