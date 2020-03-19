Oturduğunuz Yerden Redmi Note 8 Kazanabileceğiniz Çekiliş

Mi Store Türkiye ve Xiaomi'nin Türkiye distribütörlerinden Evofone, etkileyici bir çekiliş başlattı. Çekiliş kapsamında, aralarında Redmi Note 8'in de olduğu 5 farklı Xiaomi ürünü katılımcılara dağıtılacak.

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs bir süredir Türkiye'nin de gündeminde. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Türkiye'de de resmen tespit edilen COVID-19 hastalığı, vatandaşlarımızın evlerine çekilmesine neden oldu. Şimdi sizlere, gündemden uzaklaşacağınız ve evde oturduğunuz yerden 5 farklı Xiaomi ürününden bir tanesini kazanabileceğiniz bir çekilişten bahsedeceğiz.

Mi Store Türkiye ve Xiaomi'nin Türkiye distribütörlerinden Evofone, yeni bir kampanya ile daha tüketicilerin karşısına çıkarak katılımcılara 1 adet Redmi Note 8, 1 adet Xiaomi Mi Band 4, 1 adet Xiaomi Mi True Wireless Earphones, 1 adet Redmi 10.000 mAh powerbank ve 1 adet de Xiaomi Mi Smart led akıllı ampul vereceği bir çekiliş etkinliği başlattı.

Mi Store Türkiye ile Evofone'un başlatmış olduğu kampanyaya katılmak ise fazlasıyla basit. Yapmanız gereken tek şey sizlerle az sonra paylaşacağımız Instagram gönderisini beğenmek, bu gönderiye iki arkadaşınızı etiketlemek ve burada bulunan bağlantıyı kullanarak Mi Store Türkiye'nin, burada bulunan bağlantıyı kullanarak da Evofone'un Instagram hesaplarını takip etmek.

An itibarıyla başlamış olan bu çekiliş 25 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek. Aynı günün akşam saatlerine gelindiğinde ise bu eşsiz hediyeleri kazanan 5 talihli kişi, Mi Store Türkiye'nin resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşılacak bir hikaye ile ilan edilecek. Söz konusu çekilişin en değerli hediyesi olan Redmi Note 8'in teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor;

Redmi Note 8 teknik özellikleri

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm

RAM: 4/6 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 194 g

Instagram'da beğenip iki arkadaşınızı etiketleyeceğiniz paylaşıma hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz