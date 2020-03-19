Oturduğunuz Yerden Redmi Note 8 Kazanabileceğiniz Çekiliş

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs bir süredir Türkiye'nin de gündeminde. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Türkiye'de de resmen tespit edilen COVID-19 hastalığı, vatandaşlarımızın evlerine çekilmesine neden oldu. Şimdi sizlere, gündemden uzaklaşacağınız ve evde oturduğunuz yerden 5 farklı Xiaomi ürününden bir tanesini kazanabileceğiniz bir çekilişten bahsedeceğiz.
Mi Store Türkiye ve Xiaomi'nin Türkiye distribütörlerinden Evofone, yeni bir kampanya ile daha tüketicilerin karşısına çıkarak katılımcılara 1 adet Redmi Note 8, 1 adet Xiaomi Mi Band 4, 1 adet Xiaomi Mi True Wireless Earphones, 1 adet Redmi 10.000 mAh powerbank ve 1 adet de Xiaomi Mi Smart led akıllı ampul vereceği bir çekiliş etkinliği başlattı.
Mi Store Türkiye ile Evofone'un başlatmış olduğu kampanyaya katılmak ise fazlasıyla basit. Yapmanız gereken tek şey sizlerle az sonra paylaşacağımız Instagram gönderisini beğenmek, bu gönderiye iki arkadaşınızı etiketlemek ve burada bulunan bağlantıyı kullanarak Mi Store Türkiye'nin, burada bulunan bağlantıyı kullanarak da Evofone'un Instagram hesaplarını takip etmek.
An itibarıyla başlamış olan bu çekiliş 25 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek. Aynı günün akşam saatlerine gelindiğinde ise bu eşsiz hediyeleri kazanan 5 talihli kişi, Mi Store Türkiye'nin resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşılacak bir hikaye ile ilan edilecek. Söz konusu çekilişin en değerli hediyesi olan Redmi Note 8'in teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor;
Redmi Note 8 teknik özellikleri
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340x1080 (19.5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 665 (4 x 2,0 GHz Kryo 260 4 x 1,8 GHz Kryo 260, Adreno 610) 11 nm
- RAM: 4/6 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka Kamera: 48 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön Kamera: 13 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- Batarya: 4.000 mAh 18 W hızlı şarj
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 194 g