Xiaomi, Zoom Floor Selfie Çubuğu adını verdiği çok işlevli selfie çubuğunu tanıttı.

Xiaomi, birkaç yıldır şirket politikası gereği hemen her alanda yeni ürünler ile karşımıza çıkıyor. Bu ürünler arasında askılar, buzdolapları, araba gibi akla gelebilecek her türden ürün yer alıyor. Çinli teknoloji devi şimdi de yeni bir selfie çubuğu tanıttı. Öte yandan bu selfie çubuğu, mahalle çarşılarının girişinde satılanlara kıyasla oldukça gelişmiş bir cihaz.

1,6 metre uzunluğa sahip olan bu selfie çubuğu, on segmentli ve alüminyum alaşımdan yapılmış teleskopik bir yapıya sahip. Kullanılan malzeme tercihi sayesinde oldukça dayanıklı bir yapısı olan selfie çubuğunu kullanarak geniş açılı çekimler yapılabiliyor. Ayrıca tek bir dokunuşla otomatik olarak açılan mekanizma sayesinde tripod görevi de görebiliyor.

Tripod olarak da çok kullanışlı

Tripod olarak kullanıldığında selfie çubuğunun şemsiye gibi açılan ayakları geniş bir alan kaplıyor. Çinko alaşımlı bu yapı, yük taşıma alanını arttırarak sarsıntıyı azaltıyor. Dış mekan çekimleri için ise ayrı olarak alınan sabitleyici kazıklar da kullanılabiliyor.

Xiaomi Zoom Selfie Çubuğu, kaybolmasını engellemek ve daha kolay kullanım için sapında manyetik olarak saklanan bir de Bluetooth uzaktan kumandaya sahip. Uzaktan kumandayı kullanarak hızlı kamera başlatma, fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapma, uzaktan hassas zoom gibi özellikler de sunuyor.

Çok eksenli döndürmeye sahip, kolay kullanılabilir ve farklı modlar arasında geçiş yapabilmeyi sağlayan selfie çubuğunun fiyatı ise 149 yuan (709 TL) olarak açıklandı.