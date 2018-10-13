Yağmurlu Bir Havada DSLR Kameranızı Nasıl Korursunuz?

Yağmurlu günlerde aynı anda hem mükemmel fotoğrafları yakalamanız gerekiyor hem de kameranızın ıslanmaması gerekiyor.

Profesyonel kameranızla sıklıkla fotoğraf çekiyorsanız, yağmura yakalanma ihtimaliniz işten bile değil. Eğer kameranızın su geçirmezlik özelliği varsa sorununuz yok gibi gözüküyor ancak bir Sony kullanıcısıysanız, kameranızı ciddi anlamda korumanız gerekiyor.

Kameralar için halihazırda yağmurluklar satılsa da yağmura hazırlıksız yakalandığınızda, çabuk davranmanız ve kameranızı korumanız gerekmekte. Bu videoda Cinecom'dan Jordy, kameranızı daha güzel kullanabilmeniz için ufak tavsiyeler -yağmurluk dahil- önermekte.

Kameranız için yağmurluğu yapmak oldukça basit. İhtiyacınız olan, bir adet plastik tüp ve kilitli poşet. Plastik tüpün geçebileceği kadar büyüklükte bir yuvarlağı kilitli poşetin ortasından çıkarmanız gerekiyor. Sonrasında ise plastik tüpü bant ile kilitli poşete yapıştırıp, kameranızı yağmurdan koruyabilirsiniz.