Telefonlarımızı Wi-Fi Aracılığıyla Şarj Edebileceğiz

Telefonlarınızda batarya sorunu olmasaydı güzel olmaz mıydı? Birçok kişi bu soruya ‘evet’ yanıtını vermiştir. Şu an için böyle bir şey mümkün olmasa da yakın gelecekte şarj sorunu ortadan kalkabilir.

Telefonlarımızın şarjı bitince kendimizi bir kablonun bize izin verdiği bir alanda sıkışmış olarak bulabiliriz. Kablonun yetmediği uzaklıklara gitmek ise içimizden bile geçmeyebilir. Peki, telefonlarımız kablosuz bir şekilde şarj olabilseydi nasıl olurdu?

Herkes bilmese de Wi-Fi ve Bluetooth protokollerinin yaydığı radyo sinyalleri aslında elektromanyetik dalgalardan başka bir şey değil. Bu da onların enerji taşıdıkları anlamına geliyor. Bu fikri geliştirmek isteyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Madrid Üniversitesi’ndeki araştırmacılardan oluşan bir ekip, elektromanyetik dalgaları elektrik enerjisine çevirecek bir sistem oluşturdu.

Proje, enerji dünyasında büyük bir devrim olmayacak. Halihazırda aynı yöntemle 40 mikrowatt değerinde enerji aktarımı yapılabiliyor ancak bu yalnızca bir LED’i aydınlatmaya yetiyor.

Cihazlara anten yerleştirerek bu antenler sayesinde elektromanyetik dalgalar elektrik enerjisine dönüştürülebilir ve cihazlardaki batarya sorunu ortadan kaldırılabilir. Bu teknoloji ne zaman hayata geçer şu an için bilinmese de yakın gelecekte böyle bir ihtimalin olması bile heyecan verici.