Yakında Her Yerde Karşımıza Çıkacak 4 Yeni TV Teknolojisi

Teknolojik ilerlemelerden televizyonlar da paylarına düşeni alıyorlar. Yeni teknolojiler de hayatımıza giren yeni kısaltmalar ve yeni terimler anlamına geliyor.

Televizyon teknolojileri de diğer ev elektronikleri gibi hızlı bir gelişim süreci içerisinde. Bundan 10 yıl önce kullanılan çoğu terim çoktan çöpe gitti. O dönemde göz alıcı olan teknolojilere şimdi kimse bakmıyor.

Yakın zamanda Las Vegas’ta yapılacak olan tüketici fuarı CES 2019 öncesi, yeni teknolojileri ve o teknolojilerin ne işe yaradığınız size aktardık. Haydi başlayalım:

8K Nedir?

8K, yeni bir görüntü teknolojisi. 8192 × 4320 piksel çözünürlük anlamına geliyor. HDTV’lerde bulunan piksel sayısı, normal şartlar altında gayet yeterli bir görüntü veriyor. Bu televizyonlardaki piksel sayısını 4 katına çıkardığımızda, 4K televizyonları elde etmiş oluyoruz. Bu cihazlarda görüntü çok daha net ve keskin oluyor. Özellikle ekran büyüdükçe piksel sayısındaki artış da önemli hale geliyor. 17 inçlik bir ekranda HD ile 4K çözünürlük arasında çok fark yok, ancak 60 inçlik bir ekranda, iki çözünürlük standardı arasında ciddi bir kalite farkı gözlemleniyor.

8K televizyonlarda ise piksel sayısı 4K TV’lerin 4, HDTV’lerin 16 katına çıkıyor. 65 inçlik ekranlarda farkını belli etmeye başlayan bu teknoloji, 80 inç’in üstüne çıkıldığında ise farkını çok net olarak ortaya koyuyor. Temel olarak 8K televizyonlar 33 megapksellik bir resmi ekrana yansıtabiliyorlar. Bu rakam 4K televizyonlarda 8 MP.

HFR ve VRR nedir?

HFR ve VRR terimlerini bir arada ele almak daha doğru. HFR, "High Frame Rate" demek, bu da "Yüksek Kare Oranı" anlamına geliyor. VRR ise "Değişken Kare Oranı" (Variable Frame Rate) demek. Özetle görüntünün saniyede kaç kare hızda aktığını ifade eden iki terimle kaşılaşıyoruz.

HFR teknolojisi saniyede 120 kare görüntüye (120 FPS) izin veren bir teknoloji. VRR ise görüntünün içeriğine ve isteklerine göre saniyedeki görüntü sayısını anlık olarak değiştiren bir yapıya sahip. Yani VRR kullanan televizyonlar John Wick’in dövüş sahnelerinde üst limitlerini zorlarken, Türk dizilerindeki uzun bakışmalarda performanslarını düşürüyorlar.

eARC nedir?

eARC (Enchanted Audio Return Channel), televizyondan başka bir cihaza HDMI üzerinden gönderilen sesin iletim şeklini değiştiren yeni bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde Dolby Atmos gibi yüksek kaliteli sesler TV’lerden uygun özellikteki ses çıkış ekipmanlarına iletilebilecek.

HDMI 2.1 nedir?

HDMI 2.1, daha hızlı ve daha gelişmiş bir HDMI bağlantı protokolü. Televizyonlar ve diğer cihazlar arasında daha hızlı ve daha kaliteli veri aktarımı sağlıyor. 8K teknolojisi için olmazsa olmaz olan HDMI 2.1, 48 Gbps’ye kadar veri taşıma işlemleri yapabiliyor. Örneğin, 8K 60 FPS görüntü isteyen herkes HDMI 2.1’e geçmek durumunda kalacak.

CES 2019 boyunca en sıcak detayları size aktaracağız, takipte kalın.