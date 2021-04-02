Tüm dünyada artan Bitcoin’e talep Ethereum’u tüm zamanların rekoruna doğru ilerletti. Bitcoin’in ardından en çok talep gören Ethereum tüm zamanların rekorunu kırarak 2083 dolar seviyesini gördü.

Elon Musk’ın kripto para birimlerine tüm dünyayı sürüklemesinin ardından, birçok para birimi ciddi ilgi kaynağı olmuştu. Özellikle Dogecoin ve Bitcoin’de yaşanan artışın ardından, gözler en değerli 2. kripto para birimine dönmüş durumda. Ethereum’un alt coinlerin atası olduğunu düşünecek olursanız bugün kripto para borsasında yaşadığı değer hacminin aslında oldukça doğal olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

2 Nisan 2021 saat 20:42 itibariyle 1 Ethereum 2.052 dolar seviyesinde devam ederek bir rekor daha kırmış durumda. Gün içinde 2083 doları görerek kırdığı rekorun ardından 1.998 dolar seviyesine gerilemiş, sonrasında tekrar artmaya başlamıştı. Özellikle madencilik yönünden oldukça zengin bir yatırım kaynağı olarak görülen Ethereum, gün itibariyle tüm yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.

Küresel piyasalar gözünü Ethereum’a çevirdi

Kripto para piyasaları ve küresel piyasalar gözlerini Ethereum’a doğru çevirdi. Bitcoin dünyanın birçok noktasında finans piyasalarının takibine takılmıştı. Özellikle 59.172 dolar seviyesinde seyrederken yatırımcıların yeni kripto para kaynağı “Ethereum” olarak görülüyor. Finans piyasalarında Ethereum’u yakında takip edebiliriz.

Kripto para piyasasının genç kralı olmaya aday Ethereum tüm dünyanın yeni ilgi odağı olabilir. Şu anda hali hazırda birçok madencilik merkezi Ethereum için çalışıyor. Bu artışın temel nedeni olarak 60.000 dolar seviyesini geçen Bitcoin’in artık sadece “multi milyoner” yatırımcılara hitap etmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Piyasada artan Ethereum talebinin karşılanması için madencilerin piyasaya Ethereum sürmesi gerekli.