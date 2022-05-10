Uzun Süre Yalnız Kalmanın Neden Olduğu Etkiler

Pandemi, yalnızlık ve sosyal izolasyon kavramlarını normalize etmeye günden güne devam ederken; uzun süreli yalnızlığın ve sosyal izolasyonda olmanın yaratabileceği olası tahribat konusunda bilim insanları alarmda! Yapılan çalışmalar tüm detaylarıyla yazımızda.

Ne kadar zamandır yalnızsınız? Özellikle pandemiyle birlikte sosyal izolasyon hayatınızın olağan bir parçası haline geldi mi? Bu sorulara dikkat lütfen! Vereceğiniz yanıtlar, beyninizde oluşabilecek hasarların başlıca sebepleri olabilir!

Amerikalı nörobilim uzmanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, uzun süreli yalnızlığın ve sosyal izolasyonun siz farkında olmasanız ve hatta bu durumdan kendinizi memnun dahi hissetseniz beyninizde kalıcı hasarlara yol açarak yaşamınızın geri kalanında ciddi sağlık problemleriyle karşılaşmanıza zemin hazırlayabildiğini gösteriyor. İşte çalışmalardan ortaya çıkan tüm önemli detaylar…

Tehlikenin adı: Sosyal izolasyon

Sosyal izolasyon, fiziksel olarak yalnız olmaya değil; yalnız hissetme haline verilen isim. Uzmanlara göre bu his; fiziksel ve duygusal problemlerin yanı sıra bilişsel problemlere de neden olabilmekte. Sosyal izolasyonun yarattığı kronik stres; beynin duygusal, hafıza ve mekansal uyum düzenlemelerini gerçekleştiren hipokampüs bölümünü olumsuz etkiliyor. Böylece kişilerde depresyon, hafıza kaybı ve bilişsel kavramada zorluk çekme gibi sorunlar ortaya çıkıyor. İlgili sorunlardan depresyonun, hipokampüste fazladan hücre ölümlerine yol açtığı ve vücuda antidepresan etkisi veren faktörleri baskıladığı da çalışmalara yansıyan sonuçlar arasında yer alıyor.

Sosyal izolasyon ve psikoz bağlantısı

Uzmanlar; sosyal izolasyona ek olarak uzun süre gün ışığı alamamayı ve duyumsal yoksunluk yaşama halini de dikkatli olunması gerekenler listesine eklemiş durumda. Aksi takdirde kişilerin sirkadiyen ritimlerinin olumsuz etkileneceği ve buna bağlı olarak bir takım psikotik düzensizliklerin gözlemlenebileceği söyleniyor.

Sosyal izolasyon, ölümü beraberinde getirebilir!

Sosyal izolasyon; yüksek kortizol oranı, inflamasyon ve tansiyon kaynaklı erken ölüm oranını %26’ya kadar artırma potansiyeliyle de kırmızı alarm niteliği taşıyor. Öte yandan sosyal etkileşim eksikliği dolayısıyla kişilere toplumdan uzak kalma ve dışlanma hissi aşılayan sosyal izolasyonun, intihar vakalarına yol açarak intihar oranlarını da artırabileceği; çalışmanın bir diğer önemli çıktısı olarak karşımıza geliyor.

Fareler üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları dikkat çekiyor!

Sosyal izolasyonun yaratabileceği tahribatı derinlemesine araştıran uzmanlar, fareler üzerinde de bir çalışmaya imza atarak sosyal izolasyonun insan dışı canlılarda da benzer sonuçlar doğurup doğurmayacağını incelemeye koyuluyor. Çalışma kapsamında 1 ay boyunca sosyal izolasyonda yaşayan farelerin, süreç sonunda motor ve duyumsal bölgelerinde %20’ye varan küçülmelerin yaşandığı fark ediliyor. Bu da tıpkı biz insanlarda olduğu gibi farelerde de uzun süreli sosyal izolasyonun ne denli zararlı olabileceği gerçeğini gözler önüne seriyor.

Özellikle pandemiyle birlikte, sosyal izolasyonun hayatın parçasıymış gibi ekstra normal algılandığının farkındayız. Araştırmalar ışığında, sizleri; sağlığınız için bu konuda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz!

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5