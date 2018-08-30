Rus internet devi Yandex, Rusya’nın özel ekonomik bölgesi İnnopolis’te, Avrupa’nın ilk 'kendi kendine (şoförsüz) çalışan taksi hizmeti' ile test sürüşünü gerçekleştirecek.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, 2012'de teknoloji parkı olarak kurulan İnnopolis şehri bir ilke ev sahipliği yapacak. Yandex, kentte kendi kendine hareket eden şoförsüz taksinin test sürüşünü gerçekleştirecek.

Avrupa adına bir ilk olacak bu deneyim için yaklaşık 100 kişi kayıt yaptırdı. Katılımcılar üniversite, stadyum ve apartman blokları gibi farklı yerlerden kendilerini şoförsüz taksiler ile aldırabilecek.

Söz konusu hizmet ilk etapta 2 araçta kullanılacak. Araçlar, yolcularını belirli noktalara ücretsiz olarak taşıyacak. Araçlarda en fazla 3 yolcu yer alabilecek. Yandex'e göre, servis daha sonra geliştirilecek ve daha fazla araç ile varış noktası dahil edilecek.

Yandex ilk olarak 2017 yılında şoförsüz aracını çıkarmış ve bu piyasaya gireceğini açıklamıştı.

Dünyanın farklı ülkelerinde de şoförsüz taksi hizmeti kullanıma girdi. ABD merkezli NuTonomy şirketi, 2016 yılında Singapur'da böyle bir hizmeti başlattı. Tokyo'da da bu hafta, benzer bir sürüş testi yapıldı.