Orta Doğu merkezli bir yapay zekâ destekli çağrı merkezinin hacklenmesi sonucunda milyonlarca kullanıcının verisi sızdırıldı.

Orta Doğu'da büyük bir yapay zekâ destekli bulut çağrı merkezi, siber saldırıya uğradıktan sonra milyonlarca müşteri verisini sızdırdı. Saldırının ardından hackerlar, ele geçirdikleri veritabanını dark web üzerinden satmaya çalışıyor.

Güvenlik araştırma firması Resecurity tarafından tespit edilen bu olay, hackerların sıklıkla veri ticareti yaptığı kötü şöhretli bir forumda fark edildi. Saldırganlar, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren büyük bir çağrı merkezinin yönetim paneline erişim sağladıklarını ve burada 10 milyondan fazla konuşma içeren veritabanına ulaştıklarını belirtti.

Bahsi geçen konuşmalar; müşteriler, çağrı merkezi çalışanları ve yapay zekâ botları arasında gerçekleştirilen etkileşimleri içeriyor. Araştırmacılara göre sızdırılan veriler arasında ulusal kimlik belgeleri gibi hassas bilgiler de bulunuyor ve bu durum, dolandırıcıların bu bilgileri kullanarak sahte kimlik oluşturma ve kimlik hırsızlığı yapma riskini artırıyor.

Kullanıcıların verileri forumlarda satılmaya başlandı

Hackerlar, bu veritabanını 15.000 dolar karşılığında bitcoin veya monero gibi kripto paralarla satmayı teklif ediyor. Satış ilanında 1.000 kurumsal müşteri ve 1 milyon son kullanıcıya ait sohbetlerin yanı sıra, gigabaytlarca belge ve yönetici paneline erişim sağlama fırsatı sunduklarının altı çiziliyor.

Resecurity, saldırganların sistemlerden hızla uzaklaştırıldığını ve satılan erişimin artık geçerli olmadığını bildirse de çalınan verilerden kaynaklanan potansiyel zarar bir süre şirketin başını ağrıtacak gibi.

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